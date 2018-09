Tentakler og malkekøer: Så vilde er vores sexfantasier - også

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Pas på de frække fantasier --

Seksuelle fantasier er dybt intime, og derfor er vi ofte sårbare omkring dem: Vi fortæller ikke alle og enhver, hvad vi forestillinger os, når vi ‘går og ser på vinduer’ eller onanerer.

Samtidig er vi fascineret høre om andres frække fantasier, der engang imellem minder meget om vores egne, andre gange er de ret avancerede.

Det man forvisse sig om ved at læse sexforsker Justin Lehmillers nye bog ‘Tell Me What You Want.’

Som en del af sin research til bogen har Lehmiller spurgt mere end 4000 amerikanere om deres fantasier, hvilket gør det til af et de mest omfattende værker om sexfantasier i USA.

Ikke overraskende er trekanter, S/M, sexlegetøj og nye stillinger populære indslag i amerikanernes erotiske forestillinger.

Men Justin Lehmiller stødte også på et par sexfantasier, der var lidt mere usædvanlige og kreative, men som alligevel rummer klassiske temaer.

Den menneskelige ko

En af de kvindelige deltagere fantaserer om at være en ko. I fantasien tvangsfordres hun med hormoner, så hendes bryster vokser og fyldes med modermælk, der drypper fra brysterne i en lind strøm. Hun bindes fast midt i byen, hvor beboerne så kan komme og malke hende og knalde hende efter forgodtbefindende.

Særpræget, men ikke unik, for alene på pornhub.com - verdens største pornosite - som ikke gør sig meget i de bizarre film, har Lehmiller fundet 1500 klip med ‘human cow. Piger klædt ud som køer, der malkes, eller blot piger tilsluttet en malkemaskine.

Ifølge sexforskeren har ko-fantasien klassiske BDSM-elementer i form af underkastelse og bondage. Samtidig er der også et meget fetichistisk element i den ekstreme fokus på modermælken, der pumpes ud og drikkes.

Dukke

Og så er den kvinden, som fantaserer om at være en dukke. En livløs dukke, som er i sit soveværelse, hvor hun/dukken er tvunget til at overvære sin mand dyrke sex med en meget lækker kvinde.

Dukken/kvinden bliver liderlig af det og vil onanere, men kan ikke gøre det - for hun er jo en dukke…

I denne fantasi gemmer sig elementer af en kvindelig version af cuckolding. En cuckold er vanligvis en mand, der tænder på, at kæresten er sammen med en fremmed mand. Denne form for non-monogami med samtykke har også gerne både et voyeuristisk islæt og en snert af BDSM, idet betragteren nyder at lure og er samtidig ydmyget i processen.

Og i selve dukketingen kan der være et fetichistisk element og noget submissivt, idet hun som dukke ikke kan gøre noget og er underlagt andres magt.

Blive spist

Og så er der et par mænd, der drømmere om at blive spist. Levende. Det kaldes vorafefili. En af dem fantaserer om være inde i munden på en kæmpe monster, der sutter på ham som et bolche. Så bliver han slugt og kæmper for at komme ud af uhyrets mave for til sidst at blive fordøjet.

Igen er der BDSM på spil, idet han er totalt domineret af og underlagt monstrets lyster.

Tentakler

Og nu vi er ved monstre, så er der seks af Lehmillers deltagere, som i den eller eller anden form fantaserer om tentakler.

En forestiller sig at have sex med en kæmpe blæksprutte, mens en anden vil udnyttes af en alien, og en tredje af en plante med tentakler. I alle tilfældene kommer tentakler ind i diverse kropsåbninger samtidig - og i visse tilfælde bliver personen også besvangret.

Også her er vi i BDSM-univers, idet personerne på den eller anden måde er i tentaklernes magt. Samtidig er der elementer af gruppesex/trekanter, idet personerne beskriver nydelsen ved total stimulation samt penetration i flere huller, meget lig et orgie. For nogle af kvinderne ligger der også en graviditetsfetich.

Ifølger Justin Lehmiller er disse fantasier altså i bund og grund varianter over populære temaer som BDSM, gruppesex og non-monogami - og samtidig afspejler de, at mennesket har en fantastisk og sprudlende forestillingsevne, der kan sextilfredsstille os mentalt.

Det er vigtigt at understrege, at nok kan to personer have den samme fantasi, men den betyder noget forskelligt for personerne. Desuden kan det være er forskellige elementer i forestillingen, der pirrer.

