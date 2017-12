Test dig selv: Her er dit sexliv

Hvad kan den slags test give dig? Vi bad den danske seksualitetsdebattør Lucy Vittrup om et bud på det.

- Erotic Blueprint virkede ikke særlig grundig i spørgsmålene, men resultatet rammer meget godt mig. Så det, jeg kan bruge det til, er, at reflektere over min seksualitet, ikke så meget at få svar på 'sandheden om mig.'

- Den kan fungere som en introduktion til at blive mere bevidst om sin seksualitet - og nogenlunde ufarligt at tage med en partner eller tage med som diskussionsemne til en middag.

BDSM-testen var mere grundig, mener Vittrup:

- Resultatet rammer også meget godt min selvopfattelse. Den test udfordrer mere. Det var relativt nemt for mig at svare på spørgsmålene, men jeg tror, at det er fordi, jeg har et forspring på kendskab til min seksualitet.

- Der er mange, der vil have glæde af at reflektere over spørgsmålene - især fordi BDSM stadig er så tabuiseret, at de færreste har mennesker i deres liv, som de åbent kan tale med om deres kinky seksualitet. I min praksis oplever jeg at BDSM er det sværeste at tale om - fordi der er så skamfuldt at erkende, at man tænder på at blive pisket eller at piske, så blodet pibler, eller hvad det nu er. Og hvis man skammer sig meget, så er der langt til at involvere en partner.

- Hvis man vil tage den med en partner, så vil jeg anbefale, at man på forhånd taler om, at love hinanden ikke at dømme. At aftale, at man kun gør det, hvis man har tillid til, at man håndterer svarene med gensidig respekt. Hvis man tør det og er ny i BDSM, så kan testen nok være afsindigt øjenåbnende og transformerende.