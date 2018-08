Test dig selv: Sådan hænger din sexlyst sammen med din personlighed

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Test din seksuelle intelligens --

Et nyt metastuide, der gennemgår 137 tidligere undersøgelser med sammenlagt flere end 420.000 deltagere, peger på, at personlighed hænger tæt sammen med seksualitet.

Forskerne gennemlæste studier, som handlede om personlighed i forhold den anerkendte og anvendte Femfaktormodel og sexadfærd.

Femfaktormodeller ser på, hvordan man bonner ud på markante grundliggende personlighedstræk som åbenhed (er du klar til nye oplevelser), samvittighedsfuldhed (struktureret, kommer du til tiden), udadvendthed (er du selskabelig), venlighed (er du tillidsfuld og rar) og neuroticisme (er du impulsiv og sårbar).

Det viser sig, at ting som libido, tilfredshed med sexlivet, hvor aktivt man er seksuelt, utroskab og risikofyldt sexadfærd relaterer til personlighedstræk.

Åbenhed

Personer, som scorer højt på åbenhed, er typisk intellektuelt nysgerrige og klar til at prøve nye ting. De har gerne kunstneriske interesser og en livlig fantasi. Seksuelt har de flere sexfantasier, har mere frisindede holdninger til seksualitet (ok med mange sexpartnere etc) og er mere villige til at erkende eventuelle homoerotiske interesser. Villigheden til at prøve nye ting kan forklare tendensen til, at de åbne er mere tilfredse med deres sexliv og har mindre sandsynlighed for at udvikle seksuelle dysfunktioner,

Samvittighedsfuld

Samvittighedsfulde personer har typisk selvdisciplin og er detaljeorienterede. De kan bedre lide det planlagte frem for det spontane, og de har gerne mere konventionelle holdninger til det meste. De har således også mere seksuelt konservative holdninger. Og derfor er det også mere sandsynligt, at de ikke er utro.

Pudsigt nok rapporterer de også høj grad af tilfredshed med sexlivet, hvilket måske kan skyldes, at deres selvdisciplin og detaljefokus gør, at de er obs på de små, men vigtige ting i et velfungerende sexliv. Eller at det ikke så vilde sexliv netop er, hvad de kan lide.

Udadvendthed

Udadvendte personer er sociale og holde af at være blandt mennesker. Derfor næppe overraskende, at de er mere seksuelt aktive, de har større sexlyst og flere sexfantaiser, og de har oftere sex og oftere uforpligtende sex. Typisk er de tilfredse med sexlivet og har færre sexproblemer. Udadvendte har også en lille tendens til at være mere utro.

Venlighed

Venlige personer tager vare på andre, er omsorgsfulde og går op i om deres medmennesker er glade. De er ikke seksuelt aggressive og næppe utro, de melder om lavere interesse i sex, dyrker mindre sex og mindre uforpligtende sex, de har også færre kønssygdomme. De er typisk glade for deres sexliv

Neuroticisme

Neurotisk anlagte personer er følelsesmæssigt ustabile og sårbare, små ting kan slå dem ud, og de tackler stress dårligt.

De er mindre tilfredse med deres sexliv og har flere seksuelle dysfunktioner hvilket kan forklares med, at de har svært ved at slappe af og give sig hen.

Test

Herunder kan du tage en ekstremt forenklet test i Femfaktormodellen. Du skal angive hvor enig du er på en skala fra 1 til 5 fra meget uenig til meget enig.

Åben/afvisende overfor nye oplevelser:

A: Jeg ser mig selv som en, der har en livlig fantasi.

B: Jeg ser mig selv som en, der har få kunstneriske interesser.

Samvittighedsfuldhed:

A: Jeg ser mig selv som en, der er grundig med mit arbejde.

B: Jeg ser mig selv som en, der er doven.

Udadvendthed:

A: Jeg ser mig selv som en, der er udadvendt og social.

B: Jeg ser mig selv som en, der er reserveret.

Venlighed:

A: Jeg ser mig selv som en, der er tillidsfuld.

B: Jeg ser mig selv som en, der er finder fejl hos andre.

Neuroticisme:

A: Jeg ser mig selv som en, der let bliver nervøs.

B: Jeg ser mig selv om en, der er afslappet og takler stress godt.

Sådan regner du den ud:

Er du meget enig i udsagnet i A = 5. Du skal vende dit svar om i B: Er du helt enig i udsagnet i B, svarer du 1. Det trækker du så fra tallet 6, hvilket giver 5. Det lægger du sammen med svaret fra A. Og så vil din samlede score være 10. Og så scorer du højt i det givne personlighedstræk.

Her kan du tage en lidt mere avanceret version af Femfaktormodellen.

Husk at hvis man bonner ud på flere af disse træk samtidig, så der er mange komplekse facetter i både seksualitet og personlighed, som er unikke for hver af os.

