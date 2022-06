Thomas deler Tine med mænd og kvinder

- Første gang, jeg skulle dele Tine seksuelt med en anden mand, blev jeg sgu ramt, fortæller Thomas, der nu har været sammen med sin kæreste i næsten to år. Og fortsat deler hende med både mænd og kvinder - gerne venner og bekendte

Man ved aldrig, hvornår lynet slår ned - eller hvor samme lyn helt præcist slår ned.

For Thomas og Tines vedkommende skete nedslaget i forbindelse med en såkaldt firkant i swingerklubben Tucan Club ved Kolding.

- Vi var to mænd og to kvinder, der havde aftalt en fræk firkant i klubben, og det blev en rigtig fin sexoplevelse for os alle.