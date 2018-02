Ti danske swingerkvinder løfter sløret: Så vildt er vores sexliv

Her er et uddrag fra Blot til lyst af Carsten Graff:

Socialrådgiveren Dorthe tager efter 15 års ægteskab sit sexliv op til fornyet overvejelse. Efter netdating, masser af sex og en vellykket trekant er hun klar til swingerklubben. Hun finder en erfaren swinger, som lover at være hendes guide:

På turen ind til klubben var jeg ved at vende bilen om og køre hjem mindst femten gange, men hver gang vandt nysgerrigheden alligevel over min angst for det ukendte. Med hamrende hjerte fik jeg parkeret bilen, og da jeg nærmede mig klubben, kunne jeg se, at min nye guide stod foran klubbens indgang og så sig omkring efter mig. Som regel har billederne på datingsider det med at pynte på virkeligheden, men med min guide var det nærmest omvendt. Den mand, jeg havde set på billederne, var pæn, men når jeg nu så ham i virkeligheden, var han ualmindeligt tiltrækkende.

Inden vi gik ind, fik vi en lille snak, hvor han fortalte mig, at hans rolle kun var at vise mig rundt, at være ved min side og at introducere mig til miljøet. Hvis ikke jeg følte mig tiltrukket af ham, var det helt i orden, og han havde ingen forventninger til, at der skulle være noget seksuelt mellem ham og mig. Skulle jeg få lyst til sex med ham, var han åben, men hvis jeg så nogen i klubben, som jeg hellere ville være sammen med, ville han gerne introducere mig eller hjælpe mig i gang. At han så tingene på den måde, åbnede mig om muligt endnu mere for ham.

Helt fra starten var jeg derfor ikke i tvivl om, at jeg ikke kun ønskede, at han var min guide, men at jeg også ønskede, at han og jeg skulle være sammen. Efter at vi havde talt i 10 minutter, spurgte han, om jeg følte mig tryg, og om jeg stadig havde lyst til at opleve klubben indefra. Det ville jeg naturligvis gerne, hvorpå vi gik ind, fik hvert vores skab i garderoben og lagde vores tøj. Herefter iførte jeg mig noget blondeundertøj, som jeg havde medbragt til lejligheden.

Hvordan en swingerklub så ud indvendig, havde jeg på turen derind gjort mig mange anstrengelser for at forestille mig. Modsat hvad jeg havde forventet, kunne jeg dog konstatere, at der ikke alene var masser af plads, men at den også var smagfuldt indrettet og fuld af venlige mennesker, som hilste på min guide, som var de gamle venner. Fordi det var fredag, var der rigtig mange gæster i klubben og dermed også masser af liv. Der var ingen tvivl om, at min guide var en populær gæst, både hos kvinderne og mændene. Imens vi satte os i barområdet og fik lidt at drikke, var jeg ikke i tvivl om, at jeg var i gode hænder, og derfor følte jeg mig helt igennem hjemme i klubben.

Efter at vi havde siddet i godt en halv time og set os omkring, valgte vi at gå en runde i klubben, så jeg kunne danne mig et indtryk af stedet. Denne min første oplevelse af en swingerklub i fuld aktivitet på en fredag aften kom til at repræsentere et usædvanlig stærkt bombardement af sanseindtryk – både i form af lyd, lys, dufte og stemninger. På denne aften var klubben fuld af elskende par i forskellige stadier af seksuel udfoldelse. Nogle var nøgne, nogle halvt afklædte, nogle bar frækt undertøj og andre lak eller læder. Næsten alt hvad jeg så og mærkede, virkede pirrende på mig og bragte mig ind i en tilstand, hvor jeg ganske hurtigt ikke længere var en beskuer, der så tingene udefra, men var en del af det, der foregik i klubben.

Et sted stoppede vi op og stod og kiggede på en kvinde, som var omgivet af fire mænd, der havde sex med hende. Pludselig mærkede jeg, at min guide lod en enkelt finger glide ned ad ryggen på mig, og i løbet af et splitsekund var jeg mere tændt, end jeg kunne huske at have været det i meget lang tid. Hele den lidt forbudte stemning, alle de frække og forførende sanseindtryk og min lækre guide, som jeg så godt som ikke kendte, fik mit begær til at koge over. Idet hans finger rørte mig, forsvandt jeg ind i en ualmindeligt liderlig tilstand.

Herefter husker jeg ikke helt, hvad der skete, før jeg få øjeblikke senere lå ved siden af den kvinde, jeg netop havde stået og kigget på. De fire mænd var der stadig, og min guide viste med al tydelighed, at han var i stand til mere end blot at vise mig rundt i klubben. Snart involverede han også de andre mænd, men inden de fik lov til at røre mig, sagde han til dem, at jeg var ny i klubben. Derfor fik de nøje besked på, at de skulle passe på mig og gå stille og roligt frem.

De næste par timer kom dermed til at repræsentere endnu et højdepunkt i min seksuelle revolution og i min udforskning af alt det, jeg slet ikke vidste eksisterede, dengang jeg var gift.