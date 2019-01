Til lands, til vands og i luften: Disse par blev filmet mens de havde sex

Hvis man vælger at have sine seksuelle aktiviteter i fuld offentlighed, risikerer man også at blive filmet og havne på nettet.

I årets løb skete det for de fem par, som du kan se på slap line her i artiklen.

Par dyrkede oralsex på dansk værtshus

Denne hændelse stammer faktisk fra 2017, men det skete kort inden årsskiftet, hvorfor den er medtaget her.

Det kostede reality-kendissen Susan K hendes job på Århus-bodegaen Kurts Mor, da en kvinde modtog oralsex på et bord i bodegaen, mens Susan K var på vagt.

Se episoden fra Kurts Mor over artiklen.

Susan K og hendes arbejdsgiver var dybt uenige om hvordan episoden havde forløbet, men efterfølgende fandt Susan K et nyt og, ifølge hende, bedre job.

- Jeg er ikke ked af, at jeg er blevet fyret. Det var på tide, at jeg kom derfra, sagde hun med et smil, da Ekstra Bladet mødte hende til Reality Awards 2018.

Balkon-sex i Monaco

Et lystigt par gav restaurantgæster og andre forbipasserende noget at kigge på, da de på en balkon i Monaco valgte at give sig hen til deres drifter, og kaste sig ud i en omgang særdeles offentlig sex.

Ifølge The Sun skete parrets udskejelser på det femstjernede Hermitage Hotel i Monte Carlo, mens gæster på flere restauranter sad nedenfor og spiste. Mindst en af disse gæster så sit snit til at filme episoden, som du kan se i videoen over artiklen.

Fra hotellet er der angiveligt udsigt til F1-banen i Monaco, men om der var et løb i gang vides ikke.

Masser af restaurantgæster får her uventet underholdning til middagen.

Kåde turister fik politiet på nakken

Et vestligt fik det thailandske politi på nakken, da de en tidlig søndag morgen besluttede sig for at have hæmningsløs sex foran chokerede forbipasserende på en strand i Pattaya.

Det berusede par havde angiveligt festet hele natten, da de eksotiske omgivelser i ferieparadiset fik dem til at give efter for deres lyster. Det lokale politi efterlyste parret, men om de nogensinde blev fundet vides ikke.

Dette kan ikke anbefales på en offentlig strand i Thailand. Video:Newsflare.

Knaldede foran børn: Så blev forældrene sure

Når varmegraderne stiger i sommervejret, stiger lysterne også.

Det blev bogstaveligt bevist i sommers, da et et britisk par i en park i byen Leeds pludselig begyndte at dyrke sex i den velbesøgte park Roundhay Park lige ved siden af et område, hvor en flok børn spillede cricket, mens deres forældre så på.

Mange af forældre blev dog straks dybt forargede og ringede til politiet flere gange. Det tog imidlertid lidt for lang til, før politiet dukkede op, så derfor greb nogle af forældrene til selvtægt mod det sex-dyrkende par.

Her får børnenes forældre nok af det knaldende par.

Par i hed flysex foran andre passagerer

Et ægtepar på vej til Mexico fik mere end den obligatoriske film-underholdning på flyet, da de ufrivilligt blev vidne til et ungt par, som tilsyneladende ikke kunne tøjle deres drifter.

Ifølge People og Daily Mail har flyselskabet Silver Airways bekræftet, at videoen er taget på et af deres passagerfly. De fortæller, at de ikke tolerer den slags adfærd ombord på deres fly.

Se hvad de øvrige flypassagerer mått estå model til her.

Tilskuere råbte og filmede: Par havde sex midt i byen

De fleste plejer at tage den i privaten, men et ikke særlig blufærdigt par i Sydkorea valgte i starten af året at dyrke sex foran et ganske pænt - og ikke mindst chokeret - publikum.

Akten foregik angiveligt i stueetagen på et hotel midt i den sydkoreanske by Daejeon 21. februar, og selvom folk på gaden råbte og skreg, fortsatte parret ufortrødent deres forehavende - vel at mærke uden at trække gardinerne for.

Se klippet med de to aktører her. Video: Asia Wire.

