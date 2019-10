Tom fik studerende til at knalde: Nu vil han have alle til at onanere

Seneste trend indenfor sexlegtøjsbranchen er bæredygtighed, som dermed afspejler den større tendens i resten af samfundet.

Den trend forsøger 29-årige britiske Tom Thurlow at kapitalisere på ved at bruge sine sparepenge på en sexhop, hvor alle vibratorer er genopladelige.

Tom Thurlow var manden bag et meget omtalt scoresite, shagatuni.com (knald på uni), der hjalp studerende på de højere læreanstalter med at finde hinanden til uforpligtende sex.

Det tjente han så godt på, at han købte et hus. Som han nu har solgt for at hellige sig sit nye projekt. ricky.com.

Mor og far

Tom har endda boet hos mor og far de seneste tre år for at kunne investere alle sine midler i sexshoppen. Der selvfølgelig ikke bare er endnu en sexshop, den har skam en mission (altså udover det med bæredygtighed): At aftabuisere kvindelig onani.

- Jeg har fokuseret en stor del af min tid på at finde og sælge kvindelegetøj, fordi der efter min mening endnu er lang vej i kampen for at normalisere kvindelig onani og selvnydelse, mere end for mænd, siger Thurlow.

- Jeg vil virkelig gerne være med til at introducere vibratorer til kvinder, som måske aldrig har prøvet en, eller som ikke forstår dem, eller som endnu ikke har oplevet de sjælerystende orgasmer, som mange kvinder kun kan få ved hjælp af virkelig kraftfulde elektroniske gadgets, forklarer entreprenøren, som til sin shop både har udviklet egne produkter samt udvalgt og kurateret blandt blandt markedets øvre kvalitetssegment.

Sengen

I den forbindelse har Thurlow taget ved lære af egne erfaringer med kvinder.

- Jeg er en mand, men jeg er en mand, der har set og lært, hvad en kvinde kan nyde i soveværelse. Da jeg begyndte at udvikle produktporteføljen, indså jeg, at ingen produkter passer til alle. Nogle kvinder vil have kraftige vibrationer til indre eller ydre nydelse. Andre kvinder har brug for noget mere delikat, lyder det fra Thurlow, der erkender, at iværksætteri har sin pris.

- Det er sandelig ikke et let liv, og det har tæret på mit mentale helbred. Men det var min egen beslutning at gøre det her, og jeg er meget stolt af de produkter, jeg sælger, og af hvorfor jeg sælger dem: I sidste ende vil jeg gøre det helt naturligt at købe og bruge sexlegetøj, og det er fantastisk, hvis jeg samtidig kan gøre mit for at hjælpe miljøet ved at forhindre unødvendig og ødsel brug af engangsbatterier.

Set i dansk perspektiv kan Tom Thurlows projekt måske virke en smule forsinket, idet vi herhjemme siden nullerne har haft stor (medie-)bevågenhed på emnet.

Danskerne har haft glæde af Ekstra Bladets sexologer Joan Ørting og Signe V. Bentzen, af Sabina Elvstams kvindeorienterede sexbutik Lust, der åbnede i 1998, af Mathilde Mackowskis mastodontsexshop sinful.dk, der omsætter for et trecifret millionbeløb, og af ildsjælen joanB, der blogger om onani og sexlegetøj.

Også hands on-sexologer som Katrine Berling og Pia Struck har med deres orgasmekurser aftabuiseret kvindelig nydelse.

Herunder kan du se tre kvinder på jagt efter vegansk sexlegetøj på en fagmesse i USA:

