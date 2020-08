Trækker Trolls-dukke tilbage efter pædofili-kritik

Egentlig er den ganske uskyldig, den lille Trolls-dukke Poppy fra firmaet Hasbro.

Men ikke ifølge de 496.773 mænd og kvinder, der har underskrevet en erklæring om, at Poppy bør trækkes tilbage. Fordi den angiveligt seksualiserer børn og groomer dem til pædofile overgreb.

Poppy har nemlig en knap i numsen, som får dukken til at hvine og grine, når man trykker på den.

Det er faldet den amerikanske mor Jessica Mannis så meget for brystet, at hun lavede en video med Poppy, samt den omtalte underskriftsindsamling. Deri står blandt andet:

‘Hvad vil dette legetøj dog gøre ved vores uskyldige, påvirkelige børns tanker?

At det er sjovt, når nogen rører dine intime steder? At pædofili og børnemisbrug er ok? Det er det ikke! Det er ikke sjovt! Det er skadeligt og har langtidsindvirkning på et barns mentale og fysiske helbred!’

En republikansk politiker, Sam Parker, blander sig også på twitter:

Producenten Hasbro mærkede hurtigt, hvilken vej vinden blæste på de sociale medier, og har trukket Poppy tilbage med en forklaring om, at det skam ikke var meningen at støde nogen med en knap på et sted, som nogle kan opfatte som upassende.

Rasende

Og så er den historie vel ude af verden?

Nej, mener den danske seksualitetsdebattør Lucy Vittrup, der blev rasende, da hun læste om sagen. Hun er rystet over anklagerne mod firmaet og det syn på seksualitet, som kritikerne derved viser.

- I min optik er det udtryk for både uvidenhed og i dette tilfælde negligering af børns naturlige seksualitet. Børn er naturligt nysgerrige på deres krop, herunder også deres kønsdele.

- På den vej opdager de også - fuldstændig ubevidst - at det kan være rart at røre ved sig selv. Vi ved, at børn rører ved deres kønsorganer allerede fra fostertilstanden.

Smuds

Når den republikanske politiker kaster smuds på en Trolls-dukkes konstruktion, der spejler en oplevelse af noget ‘rart,’ så lider han af den udbredte forståelse af naturlig barneseksualitet som forbudt, forkert og beskidt, mener Vittrup.

- Ironien her er, at han dermed eksponerer sin egen perversion. Han nedsænker sin voksenforståelse af seksualitet over børneseksualiteten - og her opstår det virkelige overgreb.

Det er ikke producenten af legetøjet, der begår en fejl, ifølge Vittrup.

- Tværtimod bidrager producenten til en anerkendelse af barnet og barnets egen oplevelse af den rare følelse, som kan være forbundet med at røre ved sig selv ‘dernede’ - på trolden er det jo ‘dernede’ og ikke på dets ‘kønsdele’, da den ikke har nogen.

Øv

Derfor er det også dybt beklageligt, at producenten endda har valgt at trække den lyserøde trold tilbage.

- Jeg kunne ønske mig, at de i stedet valgte at stå ved etableringen af både knap og lyd, så vi med det afsæt kunne tage den evigt vigtige samtale om børns naturlige seksualitet, siger Vittrup, der drager paralleller til en omtalt Audi-reklame, som firmaet trak tilbage på grund af anklager om seksualisering af børn.

