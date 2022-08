Ekstra Bladet

De kommer i snart sagt alle former og størrelser. Penisser.

Herunder fortæller tre erfarne kvinder - Naja, Freja og Nadja - hvad de foretrækker at blive mødt af, når mandens bukser lynes ned. Og ikke mindst hvad manden selv kan gøre for at give dem en bedre og frækkere oplevelse.