Sex & samliv ... 9. jun. 2022 kl. 07:05 Gem artikel Gemt artikel

Tre i et parforhold: Elsker både Erik og Benny

Da Axelina blev klar over, at hun elskede Erik og Benny lige højt, måtte hun træffe et valg. Den eneste løsning, hun kunne finde, var at blive kæreste med dem begge to