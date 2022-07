Sex & samliv ... 2. jul. 2022 kl. 17:51 Gem artikel Gemt artikel

Tryghed, tillid og fingerfærdighed: Sådan får Sigrid sprøjte-orgasmer

For langt de fleste kvinder handler det om at føle sig tryg med partneren og kunne give sig 100 procent hen til det, der sker - og manden må ikke gå for hurtigt frem