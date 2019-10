Tv med Saga fra den sorte skole: - BDSM er meget mere end pisk og smerte

-- Over artiklen reportage fra Erotic World: Dominaen pisker en stemning i vejret --

På Erotic World sexmessen i Valby Hallen tilbyder Saga, der står bag BDSM-skolen, singler og par at komme på skolebænken for at lære om vejen til et bedre sexliv - med fokus på BDSM.

Er man til mere hardcore og kinky sex, så er det en rigtig god ide at aflægge weekendens Erotic World sexmesse i Valby Hallen i København et besøg.

Her er der nemlig flere stande end nogensinde med alle tænkelige typer af s/m- og bondageartikler, ligesom der med jævne mellemrum afholdes små og intense seancer rundt om i hallen, hvor der bindes, bruges pisk, og arbejdes med nåle med mere. Ikke for svage sjæle, men for flere og flere danskere.

Se også: Smæk og dominans: Så udbredt er det

- Oven på hele Fifty Shades-bølgen, hvor det pludselig var ok og mainstream at læse sexsaftige bøger og se frække film om det sorte sexunivers, så er danskernes interesse for at prøve kræfter med hele dette her univers helt klart taget til. Men hvordan kommer man lige i gang på en ordentlig og forsvarlig måde, spørger den danske sexlegetøjsekspert og sexblogger, danske JoanB.

- Vi taler trods alt om lege, hvor man binder hinanden, bruger pisk og så videre, siger JoanB.

På erotikmessen fredag kiggede Ekstra Bladets Tomas Roar og JoanB, der har arbejdet med området i 20 år, forbi BDSM-skolen. Her står Saga, der er kvinden bag den ret så specielle sexskole, og hun mærker ligeledes en støt stigende interesse for at prikke hul på en verden af sorte sexlege og seancer, der kan berige sexlivet.

Se også: Saga og Heidi åbner S/M-skole

Hver tredje dansker er utro

- Vi gider ikke rigtigt dyrke sex længere, for rutinen har taget over, og spændingen er væk. Når vi endelig tager os sammen og lægger op til sex, er det ofte med egen orgasme for øje. Der fantaseres ofte om sex med andre, eller vi længes efter dengang, der var intimitet i forholdet.

- De færreste ved, at hver tredje dansker rent faktisk er utro og udlever deres seksualitet uden for parforholdet. Tallet er skræmmende! Men vi kan vælge at gøre noget ved det, fortæller den tårnhøje domina og sexskole-forstander, der underviser både singler og par om helt nye og noget mere hardcore måder at gribe sexlivet an på - ved netop at tage livtag med BDSM-universet.

- BDSM-skolen er både for helt nye, let øvede og de rutinerede udøvere af BDSM. Her kan man lære mere om sig selv og sin partner og få fyldt værktøjskassen op med spændende inspiration til nye lege. Hvor skal du starte, hvordan sammensætter du en seance, og hvordan undgår du faldgrupperne inden for BDSM, siger Saga

Læs mere om Saga på bdsmkolen.dk.

Fræk Netflix-komedie om BDSM får smæk af dominaer