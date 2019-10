Tv: Sådan har du aldrig fået orgasme før

-- Over artiklen tv-reportage fra Erotic World med hypnoseorgasme --

Weekenden over er der Erotic World sexmesse i Valby Hallen, hvor erotisk hypnotisør Keld Petersen, også kaldet Hypno-Keld, hypnotiserer messegæster til at opnå orgasme. Mænd er også meget velkomne til at få en mindfucking underlig erotik-oplevelse.

Fredag eftermiddag blev efterårets traditionelle erotikmesse i København skudt i gang, og vanen tro var der lang kø ved indgangen til lystens hule, fra dørene blev åbnet.

En af dette års udstillerdebutanter, som på alle måder skiller sig ud fra mængden, er den erotiske hypnotisør Keld Petersen. Han har lagt den mere traditionelle behandler-hypnose på hylden til fordel for nu at praktisere erotisk hypnose.

Om sig selv og sine hypnotiske evner ud i bogstaveligt talt at mindfucke folk, fortæller den erotiske hypnotisør blandt andet:

‘Med hypnose bliver grænserne mellem virkelighed og fantasi visket ud, og mulighederne er uendelige. En let berøring kan være alt fra de blideste, mest intime kærtegn til ubeskrivelig smerte. Orgasmer kommer på stribe. Hvis jeg har pirret din nysgerrighed og kildet din interesse, så kig forbi.'

Et tilbud, Ekstra Bladets Tomas Roar og sexblogger JoanB måtte høre mere om.

Endnu en måde at opnå orgasme på

- Hvorfor dog ikke selv prøve det, nu hvor jeg havde en gylden mulighed? Men jeg var pænt skeptisk i forhold til, om det overhovedet ville virke på mig. Ikke mindst de mange mennesker og det konstant høje støjniveau på erotikmessen taget i betragtning, siger den danske sexlegetøjsblogger JoanB, der har arbejdet med feltet i 20 år.

Hun kom da heller ikke hele vejen i mål via Keld Petersens evner til at bringe folk i trance og fremkalde lyster og orgasmer under hypnosen. Men det var der til gengæld en række andre gæster, der gjorde fredag, som nu alle er en speciel, mindblowing og mindfucking erotisk oplevelse rigere.

- Jeg har hørt om personer, der kan blive pisket eller talt til orgasme af en partner, de har et meget nært og tillidsfuldt seksuelt forhold til. Men at være vidne til at en person, en hypnotisør, kan fremkalde lyst og endda orgasme hos en vildt fremmed på kun 2–3 minutter, det er nyt for mig – og samtidig både spændende og pænt tankevækkende, siger JoanB.

