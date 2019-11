Udfordring til alle mænd: Ingen udløsning hele måneden

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Orgasmeekspertens løsninger til at lade være med at komme --

Mens kvinder i maj måned kunne deltage i en onani-challenge, hvor de skulle masturbere hver dag i en måned - fordi det er sundt at onanere, og tabuet omkring det skal væk - står mænd overfor en helt anderledes udfordring, som absolut ikke lader kvinders noget efter i sværhedsgrad.

I No Nut November skal mænd lade være med at ejakulere hele måneden ('nut' er slang for 'udløsning', red.) - fordi udløsninger dræner manden for energi og efterlader ham som et blegt pornovrag eller noget. Det hele handler vist også om at kunne styre sine lyster og sin sexadfærd, at være i kontrol.

Komikeren Trevor Wallace har lavet en meget set video med titlen No Nut November Bootcamp, hvor man kan se, hvor svært det er.

No Nut November Bootcamp 樂 pic.twitter.com/nAX3swOwoP — Trevor Wallace (@TrevWall) November 2, 2019

På twitter kan No nuttere dele deres erfaringer med kampen og få gode råd af ligesindede.

Edged really close but I made it at the end  — David Awarri (@awarri_david) November 3, 2019

I det hele taget er der heldigvis en del humor med i spillet. For eksempel har nogle fundet på at lave et frikort til mænd, der falder i. Der er dog dømt snyd fra overdommerne:

Rule #1 this coupon is invalid. Ain’t nobody giving out free nuts #NoNutNovember pic.twitter.com/FqqurDeWpq — No Nut November (@NONUTNOVEMBER) November 1, 2019

Og konceptet har ikke noget med jordnøddeallergi at gøre...

Oh, I thought this was for peanut allergy awareness month. I wish I knew this before I jerked off. — C. C. Rockwell (@CCRockwell3) November 3, 2019

Not Nut November er i familie med No Fab-bevægelsen, som har en halv million medlemmer på debatforummet reddit. Også det handler om at holde op med at onanere i en given periode, jo længere, desto bedre, typisk som en måde at slippe fri fra et overdrevent pornoforbrug.

Her er reglerne for No Nut November:

Du må ikke dyrke sex eller mastubere.

Du må gerne se porno og få erektioner, men ikke onanere og komme.

Du må angiveligt godt have én våd drøm, men får du flere, er du ude.

Klarer du dig igennem de 30 dage, er du klar til Destroy Dick December, hvor du skal komme en gang 1. december, to gange 2. december, tre gange 3. december og så fremdeles. Den kan heller ikke anbefales. 24 gange juleaften giver ikke megen tid til at pakke julegaver ud.

Selv om det måske blot er en sjov leg, er det ikke alle, der synes om konceptet. Psykolog og sexforsker David J. Ley er kritisk overfor hele pornoafhængighedsfortællingen, og han mener ikke, man bliver mere mand af at lade være med at onanere:

Just as a heads-up: abstinence from orgasm reduces testosterone in males, and increases risk of prostate cancer. It doesn’t make you more of a man. Just makes you a stupid self-castrated sheep. https://t.co/TQlfZGAYIl — David J. Ley PhD (@DrDavidLey) November 1, 2019

Svært, men ikke umuligt

Som det fremgår af tal fra verdens største sexundersøgelse, Projekt Sexus, hvor 60.000 danskere deltog, vil No Nut November være en udfordring at gennemføre for de fleste.

67 procent af danske mænd har nemlig onaneret mindst en gang hver uge det seneste år.

Ikke desto mindre mener den danske mandecoach Jakob Kærgaard, at det kan være en fordel at lade være med at onanere - på hans måde, vel at mærke.

Kærgaard har haft flere end 1000 mænd på sit kursus Vital Force Sexual Mastery, hvor de lærer at mestre den seksuelle energi, hvilket blandt andet gøres ved at ikke ejakulere.

Han erkender, at der ligger en masse moralske fordømmelser af onani i konceptet No Nut November og No fab.

- Men der ligger også en erkendelse af, at vores seksualitet er en stærk kraft, som nemt kan køre rundt med os. Jeg har en opdateret version af no nut-idéen: Onanér og hav sex, så meget du vil, men uden at få udløsning, uden porno, og så vidt muligt også uden fantasier.

- Vær fuldt tilstede i kroppen under processen, så vil du begynde at mærke al den vitale kreative energi, du bygger op. Og begynd så med åndedrættet og bækkenbunden at trække den op i kroppen. Og brug den derfra kreativt i dit liv, siger Jakob Kærgaard fra vitalunit.dk.

Herunder kan du læse reportager fra Jakob Kærgaards orgasmekursus.

