Uforpligtende sex: Det fortryder mænd og kvinder

Forskerne i det omtalte norsk-amerikanske studie er tilbageholdende med at forklare de mulige årsager bag de forskellige niveauer af fortrydelse. Men en tidligere undersøgelse vover et forsøg:

Evolutionspsykologer forsøger at forklare den diskrepans, som ifølge dem ikke kun kan tillægges kulturelle normer.

Studiet, foretaget blandt 263 norske studerende i alderen 19 til 37 år, viser, at 35 procent af kvinderne fortrød deres seneste one night stand, mens det samme kun gjaldt for hver femte mand.

Undersøgelsen, som blandt andet blev ledet af en af evolutionspsykologiens pinger, David Buss, fra University of Texas, viser også, at 30 procent af kvinderne var glade for det seneste uforpligtende knald, mens hver anden mand anførte, at de var tilfredse med oplevelsen.

Til gengæld var der færre herrer, som var tilfredse med at have takket nej til det seneste tilbud om engangsknald, mens hele 80 procent af pigerne var glade for at have sagt pænt nej tak.

Andre studier fra blandt andet USA har peget på samme skæve kønsfordeling, hvilket får forskerne til at mene, at der må ligge noget andet og mere grundliggende end kulturelle normer bag. Og her kommer evolutionspsykologien ind: Mænd går efter kvantitet, mens kvinder søger kvalitet, rent partnermæssigt.

Kort og firkantet: Mænd skal spreder sine gener mest muligt, mens kvinder har en stor pris at betale ved børneavl og yngelpleje og er derfor udviklet til at vælge mænd med langt mere omhu. Og derfor er der større sandsynlighed for, at kvinder fortryder næste dag, når de opdager, at scoringen ikke var optimal.

Og mænd er så omvendt begejstrede for muligheden for at sprede sæd.

- Mange socialvidenskabsforskere forventer, at i kulturer med stor seksuel ligestilling ville disse forskelle forsvinde. Det gør de ikke. Dette faktum gør resultaterne om kønsforskelle i sexfortrydelser i moderne samfund så fascinerende videnskabeligt set, siger David Buss i en pressemeddelelse.

Langt flere kvinder end mænd angav, at de bekymrede sig mere over risiko for kønssygdomme og graviditet samt for at få et dårligt ry. Og færre kvinder end mænd får orgasme ved engangsknald. Men de ting er snarere tegn på, hvordan de evolutionære forskelle kommer til udtryk.