Vil denne maskine ændre din onani for altid?

Kan et nyt kvindeinspireret sexlegetøj ændre mandeonanien for altid?

Producenten er ikke i tvivl, men de uafhængige eksperter er lidt mindre begejstrede.

Womanizer var navnet på første luftbølge-stimulator til kvinder, udviklet af WOW Tech. De står nu bag 'Arcwave Ion Masturbator' til mænd.

Womanizeren og de konkurrerende produkter stimulerer klitoris med trykbølger uden den direkte kontakt, som en almindelig vibrator har.

Det er en mere nænsom behandling, som kan betyde, at kvinden i teorien kan få flere orgasmer, idet klitoris ikke i samme grad bliver overstimuleret.

Ud fra ideen om at klitoris og glans er skabt af det samme væv i fostertilstanden, er Arcwave Ions trykbølger rettet mod det mest følsomme område på penis, nemlig frenulum, altså penisstrengen på undersiden af glans.

Producenten og forhandlerne håber på store ting. I hvert fald skorter det ikke på store ord om revolutionen, der vil give mænd mulighed for at opleve kvindeorgasmer.

Orgasmesikker

Den danske blogger og legetøjstester JoanB, der har arbejdet med sexlegetøj i mere end 20 år, har set frem til Arcwave Ion:

- Jeg kan huske, da jeg første gang for fem års tid siden blev introduceret for en Womanizer. Her var jeg nemlig meget skeptisk. For produktet blev lanceret som intet mindre end orgasmesikkert - og det er der altså ikke noget, der 100 procent er.

- Men her måtte jeg bøje mig i støvet. For det var rent faktisk sandt for ni ud af ti kvinder, hævder den 45-årige JoanB.

Hun forklarer, at hele den teknologi, Womanizer stimulatoren er bygget op omkring, nemlig en berøringsfri stimulans af klitoris, har gjort, at man selv kan justere, hvor meget eller hvor lidt man ønsker at blive stimuleret.

- For mit eget vedkommende har det blandt andet betydet, at sexlegetøjet under en orgasme ikke længere skulle rives væk nede mellem benene på mig.

- For ved at skrue helt ned for de pulserende trykbølger, kan man lade produktet fortsætte med at arbejde under orgasmen og på denne måde rent faktisk opnå multiorgasmer med stimulatoren.

Hellere en penishoved-stimulator

JoanB havde håbet, at designet ikke gik i retning af en masturbator, et onanirør, men derimod en slags penishoved-stimulator.

- Vi taler her altså om en masturbator, hvor manden skal placere sin penis i produktets silikonerør. Midtvejs inde i røret, på undersiden, er placeret et lille hul, som så trykbølge-stimulerer direkte på penisstrengen.

- Men jeg tror umiddelbart ikke, at den nye type af stimulator til mænd vil blive en lige så overvældende succes, som Womanizer stimulatoren til kvinder viste sig at blive. Efter min mening skal der noget helt, helt andet til, for at mænd kan opleve noget lignende fantastisk.

I lighed med Pulse, der for syv år siden blev lanceret som en revolution, kan også impotente få udløsning med Arcwave Ion.

Salg

Rune Kjelsmark, presseansvarlig på Skandinavien største sexshop, sinful.dk, har dette bud på salgspotentialet:

- Arcwave Ion er et helt nyt og teknologisk produkt, men samtidig ligger det også i en højere prisklasse end almindelige onaniprodukter til mænd. Vi har selvfølgelig store forventninger til det her nye produkt, men det er svært at spå om konkrete salgstal, da vi ikke kan sammenligne med lignende produkter.

Det har ikke været muligt at få producenten WOW Tech til at komme med salgstal for Womanizeren eller bud på, hvad Arcwave Ion vil sælge fremadrettet.

Men Kjelsmark fra sinful.dk kommer dog med dette udsagn om Wominazeren og lignende produkter:

- Lufttryksvibratorer står for over otte procent af det samlede salg i hele Skandinavien. Det er ret meget, når man tænker på, at vi har under 50 forskellige slags lufttryksvibratorer i sortimentet ud af mange tusinde produkter.

