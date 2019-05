Wethenipple: Kunstnere protesterer imod nøgencensur på Facebook og Insta

Husker du Free the Nipple? En amerikansk feministisk kampagne, der protesterede over love og forordninger, som tabuiserer kvinders brystvorter.

#Wethenipple er en parallel kampagne, der, som hashtagget indikerer, handler om brystvorte- og nøgencensur på sociale medier som Facebook og Instagram. Samtidig refererer We the Nipple til den amerikanske forfatning, hvor frihed er centralt, og som indledes med We the People.

Nu er det ikke hvilke som helst brystvorter, som holdet bag National Coalition Against Censorship vil sætte fri. Det er mest dem, der bliver vist i kunstnerisk sammenhæng, som er i fokus.

Fotografen Spencer Tunick er drivkraften bag kampagnen. Han har lavet mere end 75 mega-installationer med hundrede eller tusinde nøgne deltagere. For at få vist dem på sociale medier har han møjsommeligt måttet censurere kønsdele, og alligevel er de ofte blevet fjernet.

Kampagnens hjemmeside forklarer, hvad der er på spil:

‘Menneskets krop har alle dage været helt centralt emne for kunsten. Dets repræsentationer har udviklet sig sammen med teknologiske udtryksformer: Fra hulemalerier over skulpturer og malerier til fotografier og video. Men det førende sociale medie i det 21. århundrede, Instagram, som er den mest populære platform for kunstnerne at dele kunst på, og dets moderselskab, Facebook, forbyder fotos af den nøgne krop, men undtager kunstnerisk nøgenhed i skulpturer og malerier.’

Og det er skadeligt for fotokunstnere, der arbejder med kroppen, er budskabet.

De mener, at det ikke burde være Facebooks og Instagrams rolle at presse nogle brugeres skambaserede holdninger ned over resten af verden.

Kunstnerne, gallerier og museer verden over forhindres således i at gøre brugere opmærksomme på visse dele af deres kunst.

Målet er at få de to sociale medier til at slække på fotocensuren.

Foto: Shutterstock.com

Så for at gøre offentligheden bekendt med problemet laver National Coalition Against Censorship sammen med fotografen Spencer Tunick, 52, en kombineret happening og foto-shoot på Manhattan i New York 2. juni.

Planen er at fotografere hundredvis af nøgne kroppe. Og lige nu kan man tilmelde sig på hjemmesiden, begrunde sin lyst til at deltage samt medsende et par vellignende fotos.

Kampagnen er støttet af store som små organisationer, museer, kunstnere og institutioner verden over.

Det er dog ikke alle Spencer Tunicks fotos, der censureres på Insta: