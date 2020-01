12 dejlige, smukke Side 9-piger fra hele landet er med i afstemningen om at blive Årets Side 9-pige 2019 – stem på din favorit!

Et helt års stemmer, smukke piger og blitzlys kulminerer snart endnu en gang, når vi om en god uges tid, på baggrund af læsernes stemmer, kan kåre toppen af poppen: Årets Side 9-pige 2019.

Som altid er det Ekstra Bladets læsere, der står for at kåre ’Årets Side 9-pige’ og afgør, hvem der løber med æren, og præmien på 10.000 gode, danske kroner.

Pigerne er naturligvis spændte. De vil alle rigtig gerne vinde, for det betyder selv sagt en del, med den feedback de får fra fans af Side 9. Men Side 9-pigerne ved også at der kun kan være en vinder, og de har stor respekt for hinanden, og deler spændingen og nervøsiteten.

Find din favorit, og giv din stemme. Mandag den 27. januar præsenterer vi de 5 Side 9-piger der har fået flest stemmer. Herefter skal der igen stemmes. Fredag den 31. januar afslører vi hvem der er blevet nr. 3-2 og 1 ved en kåring på Ekstra Bladet i København.

Du kan naturligvis følge pigerne og afstemningen frem mod kåringen. Vil du se meget mere til vores dejlige Side 9-piger, så præsenterer vi eksklusive gallerier og ’Joan Divines Forsideskole’ i Ekstra Bladet++.

På forhånd tak for din stemme!

Kåringen af finalister og vinderen af Årets Side 9-pige 2019 offentliggøres på Ekstra Bladet fredag 31. januar.