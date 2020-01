Årets Side 9-pige 2019: Stem på Top 5

Afstemningen har nået et vigtigt højdepunkt, og vi kan nu præsentere en Top 5 i alfabetisk rækkefølge:

Andjela Coco, 20 år og fra Østerbro

Anne, 40 år og fra Måløv

Holly, 37 år og Odense

Michelle, 28 år og fra Nykøbing F.

Nanna, 22 år og fra Svinninge

Første runde afstemningen er overstået, og de fem piger er nu alle ét skridt tættere på en kåring i konkurrencen om at blive Årets Side 9-pige 2019.

Pigerne er naturligvis spændte. De vil alle rigtig gerne vinde, for det betyder selv sagt en del, med den feedback de får fra fans af Side 9. Men Side 9-pigerne ved også at der kun kan være en vinder, og de har stor respekt for hinanden, og deler spændingen og nervøsiteten.

Som altid er det Ekstra Bladets læsere, der står for at kåre ’Årets Side 9-pige’ og afgør, hvem der løber med æren, og præmien på 10.000 gode, danske kroner - og hvem der tager anden- og tredjepladsen som præmieres med hhv. 5000 og 2500 kroner.

Frem til onsdag kokken 12.00, kan du stemme på din personlige favorit.

Fredag den 31. januar afslører vi hvem der er blevet nr. 3-2 og 1 ved en kåring på Ekstra Bladet i København.

Kåringen af finalister og vinderen af Årets Side 9-pige 2019 offentliggøres på Ekstra Bladet fredag 31. januar.