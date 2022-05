Efter sin første optræden på Side 9 for Ekstra Bladet ender Angela med at blive Månedens Side 9

I maj er det 24-årige Angela, der vinder den flotte titel som Månedens Side 9 i Ekstra Bladet. Du kan se det lækre galleri med hende her.

Det er altså bare første gang, at 24-årige Angela er med på Side 9 for Ekstra Bladet. Selvom hun er debutant, ender hun med at trække det længste strå og blive månedens Side 9.