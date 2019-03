TV: Helten med kollapset lunge

TØNDER (Ekstra Bladet): De mange medlevende og larmende tilskuere til kvartfinalen i Ekstra Bladet Skolefodbold mellem Tønder Overbygningsskole og Nymarkskolen fik en oplevelse af de større. Og en afgørelse, der mindede om den, vi i aftes så fra landsholdet i Schweiz med det meste af spændingen de sidste minutter.

På spil var en billet til semifinalen 9.april i verdens største skoleturnering, det var til at høre og se. Både på og udenfor banen. Bogstaveligt talt til sidste sekund.

De lange fingre

Kønt var det på ingen måde mellem de to mandskaber, der havde læst godt med hos Ekstra Bladet og forberedt sig på modstanderen. Det slap hjemmeholdet bedst fra, da de udnyttede, at de høje og tungere spillere hos Nymarkskolen ikke har hurtighed som spidskompetence. Og at de centrale figurer i kvartfinalen begik fejl på samlebånd i forsøg på opdækning af Tønders rasende farlige folk i front.

Et utal af bolde blev tabt, og opspillet fungerede overhovedet ikke hos gæsterne, der var heldige ikke at stå tilbage som tabere. De kunne takke deres keeper for, at kampen sluttede 2-1 og ikke gik i forlænget spilletid.

- Det blev lige lidt for spændende. Vi havde nogle få gode perioder, men der var godt nok også meget skidt, lød det ærligt fra 16-årige August Hofmann kort efter sidste fløjt.

Han var netop sluppet af med de sidste af de vilde fans, som invaderede banen for at løfte deres helt i guldstol efter den vanvittige afslutning. Tønders angriber, Noah Wendicke, var netop kommet igennem endnu en gang og skulle bare prikke bolden det sidste stykke ind, da tiden var løbet ud på stadtionuret.

Helt fri foran mål skal Noah med nummer 8 bare lige prikke bolden ind. Foto: Henrik Schou

August får lige netop det yderste af handsken på og redder dagen. Foto: Henrik Schou

Den var August ikke med på, så han satsede alt og smed sig uden tanke på tænder eller ansigt ned mod venstre og fik lige præcis stoppet bolden ved mållinjen med den strakte, venstre arm.

Så fløjtede dommeren kampen af.

Sådan siger August om den gyldne redning:



Elendig kommunikation

Forud var gået en hel kamp, hvor især den defensive midtbaneprofil Oliver Olsson skuffede med bunker af fejl og utallige boldtab. Bag ham lå anfører Toke Amtrup, der også havde en skidt dag på kontoret og var, som med Oliver, alt, alt for let at komme forbi. Begge spillede et brag af en kamp i kredsfinalen i november, men kvartfinalen i dag bør de glemme alt om og komme tilbage på niveau.

Bag de to profiler står August Hofmann på mål, men han er ikke den dirigerende type. I det hele taget manglede der kommunikation hos fynboerne.

- Vi fik slet ikke talt sammen eller holdt kæderne. Det går bare ikke. Og så lykkedes vores taktik med at have Oliver liggende foran forsvaret ikke så godt, forklarer keeperen og uddyber:

- Ham deres hurtige angriber (Noah Wendicke, red.) kom frem til for meget. Han havde virkelig mange gennembrud.

Helt korrekt analyse, Noah tog sig masser af plads, hvor han burde være blevet pakket ind i stærke knægte fra Fyn.

Oliver Olsson spillede en skidt kamp med alt for mange fejl i både opdækning og opspil. Foto: Henrik Schou

Toke var også under niveau og alt for tavs og usynlig. Foto: Henrik Schou

Største nogensinde

August står slet ikke på mål normalt, det er kun i Ekstra Bladet Skolefodbold.

- Jeg har været målmand før, til jeg var 13 år, men så gik holdet i opløsning. Så rykkede jeg op på seniorholdet, hvor jeg nu er midterforsvarer i Thurø Boldklub.

Oppe hos de voksne kan det godt gå lidt hårdt for sig, og August er da også en hårdfør gut.

- Min lunge kollapsede efter træning for tre uger siden. Det gjorde sindssygt ondt i brystet og ryggen, og jeg kom på hospitalet og det hele.

Recepten var bare ro og ingen fodbold. Men selv om mor var nervøs, ville August ikke gå glip af kvartfinalen.

- Det er jeg glad for lige nu, det var en vildt fed oplevelse og en syg stemning med tilskuerne.

Men mere vil som bekendt have mere:

- Det er så mega fedt, vi nu skal spille semifinale, jeg er virkelig stolt af os. Vi glæder os allerede, det bliver den største kamp, vi nogensinde kommer til at spille.

- Lige bortset fra finalen, kommer det lynhurtigt og ledsaget af et kæmpe smil fra dagens helt store helt.

Nymarskolen kan glæde sig over at skulle spille semifinalen på hjemmebane mod Nibe Skole tirsdag 9.april klokken 12.30. Vinderen spiller finale 25.april på Vejle Stadion.

