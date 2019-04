TV: Trådte i karakter

SVENDBORG (Ekstra Bladet): Det er blevet en dårlig vane for Nymarkskolen, at man kommer bagud i de afgørende kampe i Ekstra Bladet Skolefodbold.

I tirsdagens semifinale kom Svendborg-drengene, for tredje kamp i træk, bagud 1-0, da Nibe Skoles Simon Meling bragte gæsterne i front i første halvleg.

Men efter et systemskifte i pausen til 3-4-3 og en langt bredere og mere aggressiv tilgang til angrebsspillet fik fynboerne vendt opgøret på hovedet og kørte på en flot anden halvleg 3-1-sejren forholdsvist sikkert i land.

Se også: TV: Går amok over finaleplads

Ro på midten

En af nøglespillerne i Nymarkskolens genopstandelse var 15-årige Magnus Brandt. Den lille 8’er på den centrale midtbane blev kampens ’usynlige helt’. For man skal virkelig holde øje med Magnus for at spotte de ellers mange ting, som han gør godt for sit hold. Når øjnene så er rettet mod ham, så er det til gengæld svært at kigge væk igen.

Magnus Brandt gav en enorm ro op gennem banens centerakse, og han strøede om sig med den ene bold efter den anden frem mod offensiven, der var var tvunget til at bølge frem mod Nibe Skoles store forsvarskæde for at jagte det comeback, der langsomt, men sikkert, blev en realitet.

- Det er så fucking vildt, at vi vender det hele igen! Vi vidste, det ville blive svært, og vi vidste, de ville spille fysisk, men vi fandt en måde at spille rundt om dem på i anden halvleg, og det er bare så vanvittig fed moral, at vi får kæmpet os tilbage og vinder, lød det fra Magnus Brandt, der selv lukkede og slukkede festen i Svendborg med scoringen til 3-1.

- Det var en fantastisk følelse! Deres målmand boksede den lige ud i fødderne på mig, og så havde jeg plads til at lægge den ind. Dér vidste vi, at sejren var hjemme, og det var så vildt fedt at løbe ud og fejre det med alle vores fantastiske fans, der skabte en helt vild stemning.

De mange højlydte tilskuere gik selvfølgelig helt bananas, da Magnus Brandt sikrede finalebilletten, og den klejne knægt blev omdrejningspunktet for den vilde jubel.

Blikket i de øjne er ikke til at tage fejl af. Foto: Henrik Schou

Ville gerne sparke

Havde det ikke været for 3-1-scoringen, er det ikke sikkert, at alle på stadion havde bemærket Magnus Brandts store rolle i semifinale-sejren, men hans arbejdsraseri som boks-til-boks-spiller samt hans kontrol og kølighed på bolden frigjorde mange meter til Oliver Olsson og Gustav Tueman i trekanten på midtbanen.

Men nu dukkede Magnus altså op fem minutter før tid og tiltuskede sig helterollen. Faktisk mente den bevægelige ’man of the match’, at han skulle have været dobbelt målscorer. For da Nymarkskolen i begyndelsen af anden halvleg fik tilkendt et korrekt dømt straffespark, meldte midtbanespilleren sig klar til at tage ansvaret. Det kom dog ikke til at ske. Oliver Olsson scorede sikkert, og den lange midtbanespiller har da også tidligere i turneringen excelleret fra pletten.

- Jeg accepterede, at Oliver skulle sparke. Han er også sikker, og det er kun godt, vi er flere, som er klar på at tage ansvar. Det skal der være på gode fodboldhold. Det er vi, og nu er vi fucking klar til finalen i verdens største skolefodboldturnering. Det er så sygt!, jublede Magnus Brandt, der ikke lagde skjul på, hvor stolt han er af sine holdkammerater:

- Det er ikke mig, der er stjernen. Det er holdet, der er stjernen. Vores skole er aldrig nået så langt her før, og man kan mærke på tilskueropbakningen, at det betyder meget. Nu skal vi have en kæmpe fest i Vejle, hvor hele skolen forhåbentlig dukker op og støtter holdet.

- Jeg elsker de her drenge. Vi laver alt med hinanden. Vi elsker at spille fodbold, vi er sammen i frikvartererne og vi kigger på damer sammen. Der MÅ være nogle damer i at skulle spille finale i Ekstra Bladet Skolefodbold, grinede Magnus Brandt.

Hør fra Magnus her: