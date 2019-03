TV: Anfører udgik i smertehelvede

HORSENS (Ekstra Bladet): Han har det med at sætte sig selv i fokus. Det fortsatte i kvartfinalen mellem Hovedgård Skole og Nibe Skole, som skulle kæmpe om billetten til semifinalen i Ekstra Bladet Skolefodbold. Anfører Simon Meling fra Nibe blev i sidste runde kaldt for: 'Skrigeballon med løvehjerte' efter en stærk kamp, hvor alle omkring stadion både så og hørte ham i dramaet.

Her var holdet bagud med 0-3, men fik vendt det hele på hovedet efter en vild fight og kom et skridt nærmere finalen i verdens største skoleturnering. Nu mangler nordjyderne en sølle kamp for at nå det store mål, men det holdt hårdt. Igen. Især for Simon selv, der til sidst slet ikke kunne løbe og måtte udgå med stærke smerter.

Selvfølgelig først efter at have lagt op til det første mål i 2-0-sejren på udebane.

Se også: Galleri: Hovedgård Skole - Nibe Skole

Fumlebold

- Vi var vildt fokuserede på ikke at komme bagud igen, derfor lægger vi pres på fra start. Den fik bare fuld skrue, forklarer Simon om starten af første halvleg.

- Men så blev det fumlebold med lange bolde, hvor vi bare håbede på det bedste. Det var sgu hverken smart eller kønt.

Nibe-drengene fik virkelig en forskrækkelse i efterårets sidste kamp, hvor de var nede i sækken og ude af turneringen, da lyset pludselig blev tændt med den første reducering, som hurtigt blev fordoblet. I en gyser uden lige blev nat til dag, og de gik videre med 4-3 efter en forfærdelig start. Men fighte kan drengene fra Hobro til sidste fløjt.

Simons mellemnavn burde være netop fight, det viste han igen i kvartfinalen. Flere gange udskiftede han sig selv for at pleje knæ, lysken og til sidst låret, før han måtte give op.

- Før kampen havde jeg varmet lysken godt op, for der har jeg været skadet. Og så har det store sår på knæet også givet problemer, men i dag var det højre lår. Jeg kunne mærke det lige en af de første gange, jeg lossede igennem.

Ud ville den 16-årige kaptajn helst ikke, han løb, kastede sig og hoppede efter det hele. Selv om tempoet faldt drastisk, og en snegl kunne overhale ham til sidst.

Simon Meling viste gode prøver på sit spil, men hans taktik er farlig. Foto: Henrik Schou

Netop Simons lyst til at være med i det hele er både en styrke og holdets svaghed. For så langt fremme i turneringen er kun de bedste tilbage, og her kan små ting straffes hårdt. At Simon både vil lege venstre back, højre kant, selv kaste alle indkast og gå med frem i angrebene, det går ikke så godt i spænd med hans plads i det midterste forsvar. Hovedgård Skole spillede helt uforståeligt kun med banens mindste spiller i angrebet, så de fik aldrig lagt pres nok på bagkæden hos Nibe, hvor Simon stod - eller burde stå.

Alt for ofte skulle anføreren selv klare det hele, det kan blive dyrt i semifinalen. Foto: Henrik Schou

I semifinalen er Nibe Skole nødt til at få styr på, hvem der spiller hvor og hvordan. Dygtige Mikkel Høj var også over hele banen. Det er noget rod nu, og det kan meget let straffes brutalt, hvis bare Simon lokkes lidt frem, så er der nemlig rigeligt med plads til at angribe på. Knægten er som en flue i en flaske og pisker rundt, men det går ikke næste gang.

- Jeg var mega tændt, og vi skulle bare op og få scoret, det havde vi talt om og trænet på i vinterpausen, fortæller Simon og fortsætter:

- Det første mål ville give os den ro, vi ikke havde sidste gang. Og da det så gik fint med vores pres, kom jeg nok nogle gange for langt frem i dag. Men de spillede jo kun med ham den lille på toppen, så derfor kunne jeg bevæge mig lidt mere.

Også indkastene ville kaptajnen selv tage sig af. Foto: Henrik Schou

Selv med gips på

Bevægelse blev det ikke til meget af efter pausen, hvor Simons smerter virkelig var et handicap for både ham og holdet. Men der var endnu ikke scoret, så smerter måtte være smerter.

- Jeg ville for alt i verden ikke gå helt ud, nu havde jeg været ude nogle gange og få behandling. Så jeg sagde, at jeg ville tage de første ti minutter i anden halvleg.

Her rykkede man ham op på midtbanen, hvilket var meget fornuftigt og skulle have været gjort langt tidligere, Det var roulette med så skadet en spiller på den vigtige plads lige foran keeperen. To gange fik kaptajnen lagt en lang bold ind over, anden gang kom scoringen.

- Jeg var aldrig gået ud ved 0-0 og blevet ude. Lige meget hvor ondt det gjorde. Aldrig. Så havde jeg bare gået rundt inde på banen og dirigeret de andre, smerter eller ej, lyder det bestemt fra den tilfredse profil efter kampen, mens de frosne ærter på låret prøver at dæmpe skaden.

Ude på sidelinjen kunne han se til, at holdet fik scoret en gang mere til slutresultatet 2-0 og en plads i semifinalen. Om den melder Simon allerede nu klart ud:

- Om jeg så har gips på, skal jeg nok blive klar. Jeg hader at sidde og glo fodbold, jeg vil ind og kæmpe!

Sådan siger Simon om skaden :