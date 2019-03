TV: Kaptajnen stemplede ind

KJELLERUP (Ekstra Bladet): Denne sæsons første kvartfinale i Ekstra Bladet Skolefodbold bød ikke på den store spænding, til gengæld viste vinderne fine takter efter den lange vinterpause. Trekløverskolen mødte hjemme Rosendalskolen, som stensikkert bookede billetten til semifinalen i uge 15 (8 eller 9.april) med en 3-1-sejr.

Holdet fra Hobro lidt syd fra Aalborg blev ført an af banens bedste, anfører Julie Poulsen, som krydrede den fornemme indsats med holdets to sidste scoringer.

Skete intet

Første halvleg var meget lidt køn, pigerne frygtede nederlaget, mere end de gik efter sejren.

- Vi har helt sikkert spillet bedre før, men der var virkelig nerver på. Vi fik at vide, de nok ville køre på lange bolde, så derfor skulle vi stå godt bagude, forklarer Julie Poulsen.

Det gjorde gæsterne i den grad, de to små angribere fra hjemmeholdet kom frem til præcis ingenting og var fysisk underlegne. Derfor kom Rosendal langsomt længere frem på banen, da de kunne se, de ikke behøvede være bange for en farlig kontra.

At godt halvdelen af holdet træner sammen til hverdag i Aalborg KFUM er en enorm fordel. Alle kender pladserne og ved, hvem der gør hvad.

Det store kendskab og en håndfuld bedre spillere kom til at gøre udslaget i anden halvleg og fik Jylland Nord-vinderne en kamp nærmere finalen i verdens største skoleturnering i Vejle 25.april.

Anfører Julie Poulsen går ind i alle nærkampe med liv og sjæl. Foto: Henrik Schou

Find Julie

Julie Poulsen lå igen på sin elskede højrekant, hvor hun også har vist sig frem i de tidligere kampe. Hendes omgang med bolden, fart og især overblik gør anføreren rasende farlig og meget svær at holde nede.

- Jeg er anfører, fordi alle ved, jeg giver mig fuldt ud hver eneste gang. Og så føler de sig nok trygge ved at give mig bolden, siger Julie og uddyber:

- Mit overblik på banen er rigtig godt, og jeg er god til at dirigere de andre på en positiv måde. Også helt ovre i den anden side. Jeg står også for stemningen udenfor banen og får humøret op i omklædningsrummet, lyder det med et af mange smil fra den 15-årige profil.

Man ser tydeligt, hvor vigtig hun er for holdet, så snart Rosendal erobrer bolden. Med det samme kigger de andre op for at se, hvor Julie er henne. En slags 'Find Holger', bare med Julie. Det har til nu vist sig som et stort plus, men det kan uden tvivl også blive det modsatte, hvis næste modstander har kvalitet nok på holdkortet til at dække Julie op. Pilles hun ud af spillet, så er Rosendal-holdet et helt andet mandskab.

Julie og Fie mødes til deres helt egen hilsen efter 3-1-målet, der er inspireret af Tottenham-spillere. Foto: Henrik Schou

Direkte fra Tottenham

Kaptajnen løber nok mest af alle hos semifinalisterne, hun er med i alt. Over alt. I kvartfinalen måtte hun også pludselig gå længere ned og rydde op i forsvaret, fordi hendes trofaste spillemakker, Fie Andersen, tåbeligt tog et gult kort (og 10 minutter ude) for at sparke bolden væk tæt på midten af banen.

- Det var så dumt og åndssvagt gjort. Der skal vi jo vise, vi er ovenpå og lade de andre om at blive irriterede, lød dommen fra anføreren om Fies gule kort, der kunne have været rigtig dyrt.

Fie og Julie er holdets bedste spillere og finder hinanden fornemt i begge retninger. De ved lige præcis, hvad den anden gør og udnytter kendskabet fra klubholdet. En virkelig stærk duo, som bliver afgørende også i semifinalen.

Rosendalskolens dynamiske duo jubler efter 2-0-målet. Foto: Henrik Schou

- Vi var det bedste hold i dag, vi havde bolden og styrede det, hvor de andre kørte mest med de lange bolde, forklarer Julie og ser frem mod semifinalen:

- Men der skal vi bruge banen meget mere, det går ikke kun at spille i min side, vi skal have flere afleveringer på tværs for at sprede det hele.

Fie og Julie har en særlig ´mål-hyldest', som er taget fra Julies yndlingshold, Tottenham. Hør Julie fortælle om Emmanuel Adebayor-hilsnen her:



Sikker kasse fra Julies højreben. Foto: Henrik Schou

Sådan, glæde over 2-0-scoringen. Foto: Henrik Schou

Julie selv er nu oppe på 10 scoringer ud af holdets 46 i sin tredje sæson med Ekstra Bladet Skolefodbold. Totalen hedder 18 kampe og 14 mål, men det ligner mere for den stærke kaptajn. Hun var også med for to sæsoner siden i 7.klasse, hvor holdet tabte 0-3 i kvartfinalen til de senere mestre fra Stjernevejskolen

- Vi er aldrig kommet så langt før på skolen. Det er satme sejt at kunne sige: Vi satte rekord, da jeg gik på skolen!

Men det er ikke nok for Julie:

- Nu har vi jo blod på tanden og mangler kun en kamp for at nå finalen. Den skal vi have med.

- Jeg skal på efterskole til næste år, og der har jeg en drøm. Jeg vil så gerne møde op i den trøje, man får ved finalen, hvor ens navn står trykt bagpå, slutter hun med et håbefuldt smil.