TV: Årets første i verdens største

BORDING (Ekstra Bladet): 9.43 stod der på stopuret, da 14-årige Gustav Holm fra Engesvang Skole skrev sig ind i historien som den første målscorer i den 57.udgave af Ekstra Bladet Skolefodbold. Han glemmer aldrig den dag, hvor han åbnede verdens største skoleturnering med fuld musik og rystende netmasker. Det så man tydeligt på den store jubel i de efterfølgende sekunder. Det var stort.

Først fejrede han med holdet, og så kom den populære 'jubelscene', som Tottenhams Dele Alli også bruger efter sine mål i Premier League.



Super plan

Engesvang Skole lagde græs til mødet med Bording Skole. Det plejer at være en skidt oplevelse. De sidste fire år er Engesvang røget ud i første runde, de tre af gangene mod netop Bording Skole. En samlet målscore efter de tre opgør på 14-2. De to scoringer som total er nu fordoblet efter den hårdt tilkæmpede 2-1-sejr i årets første kamp i turneringen.

- Det er jo fordi, jeg er kommet med i år, lød det kækt fra den storsmilende Gustav Holm efter kampen.

Han var godt med fremme i det 10.minut, da Mikkel Roedahls skud på mål blev klaret af keeperen helt nede ved jorden. Riposten tog Gustav sig kærligt af til 1-0 og en plads i historiebøgerne.

- Da jeg før kampen hørte det der med, at vi kunne lave det første mål af alle i den her kamp, så tænkte jeg bare, at det skulle være mig, forklarer han.

Udmærket plan, der blev fulgt til punkt, prikke og kasse.

Lige et par high-fives på vejen efter den første jubel. Foto: Henrik Schou

Blodigt farvel

De store tekniske færdigheder fik vi ikke at se fra nogen af de to hold, det var mere fight og nærkampe. Langt mere skulderskub end driblerier. Den slags tærer på kræfterne på en våd og tung bane, derfor måtte Gustav også gå ud.

- Jeg var virkelig også træt til sidst. Men det er jo fordi, vi kun spiller otte-mands til hverdag her i Engesvang Boldklub, så det er på tværs af banen. Vi er ikke nok til et rigtigt hold. Der er ikke så langt til den anden ende, lyder det med endnu et tandpasta-smil.

Det var dog ikke den eneste grund til udskiftningen:

- Pludselig blødte det sygt meget fra min højre tommelfinger, og det ville bare ikke holde op. Jeg ved ikke, hvad der skete, men der kom virkelig meget blod.

Heldigvis klarede gutterne den hjem efter først en 2-0-scoring og efterfølgende reducering på straffespark. Endelig får hjemmeholdet lov at få mere end en kamp og så i bad.

Det sagde Gustav Holm om scoringen:



