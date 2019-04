TV: Formanden rensede ud

SORØ (Ekstra Bladet): I de afsluttende kampe her i slutspillet møder de mange medlevende tilskuere op til Ekstra Bladet Skolefodbold med trommer, sange og kreative bannere for at støtte deres helte. Men ikke så ofte ser vi, at der er lavet helt personlige skilte til en enkelt spiller. Det skete dog i dagens kvartfinale mellem Frederiksberg Skole fra Sorø og Stenløse Privatskole.

Hjemmeholdets styrmand i forsvaret, Sigrid Hjorth, styrer også skolens elevråd som formand, hvilket drengene fra hendes klasse havde brugt på det hjemmelavede skilt. Her var også et par fotos af deres idol samt lidt anden tekst.

Den fantastiske opbakning til både formanden og resten af holdet hjalp, da det blev til en stensikker 3-0-sejr og en plads i semifinalen på torsdag 11.april.

Drengenes skilt til formanden. Foto: Henrik Schou

Hjernedødt og vanvittigt

- Det føles temmelig sindssygt at stå her nu. Helt syret. Hjernedødt, lød det forvirret med et kæmpe smil og hjertet buldrende på fuld tryk i den 15-årige pige lige efter sidste fløjt.

- Sidste år tabte vi allerede i første runde. En kamp og så farvel, så det her er jo alt for vanvittigt!

Helt fortjent havde Sigrid og holdet tævet sine noget tamme modstandere, der stort set intet havde at byde på. Hjemmeholdet sad på det hele og burde have lukket kampen langt tidligere. 3-0 var billigt sluppet.

Sigrid er en af holdets to store profiler. Den anden er anfører Ida Skovbo, som styrer slaget på midtbanen og er med i næsten alt fremad banen. Præcis som Sigrid kæmper hun hårdt og bruger sin fysik til at skærme bolden og skabe plads. De to finder hinanden i blinde og skaber tryghed for de andre.

Sigrid bruger kroppen godt og får vundet langt de fleste nærkampe. Foto: Henrik Schou

Men måske spillede nervøsiteten lidt ind i kvartfinalen, hvor der alligevel var lidt usikkerheder at spore nogle gange.

- Offensivt fik vi lavet nogle rigtig gode ting, men defensivt var det ikke i orden. Og det defensive er jo nede hos mig, så den må jeg tage på mine skuldre, lyder den ærlige analyse fra Sigrid.

- Men så var vi det bedre på den anden halvdel, med 3-0 har man jo gjort et eller andet rigtigt.

Den tydeligt stolte profil blev konstant omfavnet og krammet af vilde fans, som ville have lov at fejre med skolens ubestridte helte for tiden.

Boldøje og evnen til at gribe ind i rette øjeblik er de største styrker hos Sigrid. Foto: Henrik Schou

Munden løber

Sigrid er også midterforsvarer på klubholdet og har sine forcer i det forudseende spil, hvor hun placerer sig godt og griber ind på det rigtige tidspunkt. Ind i mellem tager hun et løb frem med bolden, som nogle gange kan blive lidt farligt, fordi resten af forsvaret ikke har samme klasse og falder ind på plads. Det skaber huller og problemer.

- Jeg går nogle gange med frem og tager et skud på mål. Også for at forvirre modstanderen lidt, når der pludselig kommer en fra forsvaret og vil lege med, forklarer hun om sine løb.

Det var nok også, fordi Sorø-pigerne sad så solidt på det hele, at hun følte sig sikker på sejren og ville med frem på bolden. Boldovertaget var også stort, især efter pausen, det var alene et spørgsmål om sejrens størrelse.

Elevrådsformanden har ellers rigeligt at bruge energien på, hun vil gerne blande sig. Både i arbejdet på skolen og på banen. Det var naturligvis også på opfordring fra netop Sigrid og elevrådet, at der var lavet banner og underholdning til kampen.

- Jeg har en trang til at bruge mit overblik til at guide de andre og peppe dem op. Få dem til at kæmpe videre og tro på, at det går godt. Vi skal bare blive ved, forklarer hun.

Munden står heller ikke stille i mange minutter under en kamp. Hele tiden dirigerer hun de nærmeste og misser kun sjældent at få set til siderne, så de andre ikke hænger i offsiden.

Den napper jeg. Foto: Henrik Schou

Halvt bornholmer

- Vi troede virkelig seriøst på det. At ryge ud lige inden semifinalen her på hjemmebane, det ville bare være så surt. Det måtte ikke ske.

Pigerne har aldrig prøvet at spille foran så mange tilskuere før, som i de sidste to runder af Ekstra Bladet Skolefodbold. Nu er de en sølle kamp fra finalen i verdens største skoleturnering.

- Lige nu skal vi nyde det her, men der skal trænes. Mere løb over kanterne plus mere fokus nede hos mig og de andre i forsvaret under hele kampen. Ikke noget med at slappe af undervejs, det kan blive dyrt.

- Og så gælder det om at holde nerverne i ro. Hvis vi spiller som i dag, så skal det nok gå.

Torsdag afgøres det, om modstanderen i semifinalen bliver fra Næstved eller Bornholm.

- Jeg er halvt bornholmer på min mors side, og vores ene angriber er det på sin fars side, så det kunne da være sjovt at møde dem.

Den semifinale var tankerne allerede på i jublen med de mange fans.

- Det bliver sindssygt, folk kommer til at give den max skalle. Det bliver den største kamp for os nogensinde. Bortset fra finalen, kommer det lynhurtigt og med et endnu et af mange smil fra den blonde profil.

Finalen spilles 25.april i Vejle.

