TV: - Aldrig oplevet noget lignende!

VEDBÆK (Ekstra Bladet): - Hvor er det sindssygt. Fuldstændig sindssygt! Jeg tror aldrig, jeg har oplevet noget lignende.

Sådan beskrev Trørødskolens ellers rolige anfører, Magnus Vernon, det vanvittige drama, der onsdag sendte Vedbæk-knægtene i finalen i Ekstra Bladet Skolefodbold.

To gange havde hjemmeholdet de gæstende Amager-drenge fra Højdevangens Skole helt nede i sækken. Men begge gange, kort før slutfløjt og i den forlængede spilletid, dukkede udeholdets ukuelige fightere op igen som en korkprop, der er umulig at holde under vand.

Magnus var konstant på vagt i det centrale forsvar. Foto: Henrik Schou

Først i straffesparkskonkurrencen trak nordsjællænderne det længste strå og indløste billetten til finalen i Vejle 25. april ved at score på alle tre forsøg, mens Højdevangens Skole først blæste to skud over mål, inden Adam Ahmad tåbeligt tjattede det afgørende spark lige i favnen på keeper Oliver Sinding med et slattent forsøg på en ’Panenka’.

- Det var vildt at stå og kigge på straffesparkene. Vi var heldigvis utrolig skarpe på vores, mens de kiksede tre ud af fire. Jeg skulle have sparket det femte spark, men så langt nåede vi heldigvis aldrig. Det er jeg sygt glad for, da jeg aldrig har sparket et straffespark i mit liv, sagde Magnus Vernon, der midt i euforien også fandt den seriøsitet og ærekærhed frem, der både præger hans person og spil banen.

- Det var pisse irriterende, at vi overhovedet skulle ud i straffesparkskonkurrence. Efter en dårlig start begyndte vi at sidde på dem fysisk og vinde duellerne. Det gav os plads til at spille vores spil. Alligevel kom de tilbage to gange, og det er møgirriterende, når man er centerforsvarer, sagde den 15-årige anfører, der ellers spillede en mere end godkendt kamp i bagerste geled, hvor han sørgede for at lukke de mange individualister fra Højdevangens Skole HELT ned.

Anføreren er ikke bleg for at gå ind i duellerne. Foto: Henrik Schou

Havde læst på lektien

Topscorer Mahdi Alawie fik eksempelvis ikke et ben til jorden, og da Adam Ahmad havde brilleret med 1-0-målet efter kort tids spil, så man heller ikke mere til ham resten af kampen – bortset fra når han brokkede sig til holdkammerater, modspillere eller dommeren.

- Vores træner havde været ude at se Højdevangens Skole, og han havde fortalt, vi skulle lukke Adam Ahmad ned ved at dække ham ud i banen. Det glippede ved føringsmålet, men så snart vi gik til ham og de andre teknikere, så brugte de mere tid på alt muligt andet end det, som de burde. Sådan er det typisk med små teknikere. De bryder sig ikke om, når man tackler hårdt på dem, lød den korrekte analyse fra Magnus Vernon, der konstant læste spilsituationerne kløgtigt og afmonterede de fleste angreb, før de blev sprængfarlige.

Vernons spillestil leder tankerne hen på en vis landsholdsspiller, der nu styrer FC Københavns forsvar i Superligaen – og det er ikke tilfældigt, hvis man spørger Trørødskolens træner, Christopher Kaas:

- Jeg gik en klasse under Andreas Bjelland, da han gik her på Trørødskolen. Magnus minder mig utrolig meget om Bjelland, da han var 15 år. Jeg har sagt til Magnus, at det på ingen måde er for sent at tage store skridt i sin udvikling og træde i Bjellands fodspor. Det er jo ikke den værste karriere, han har gang i, lød det fra Christopher Kaas, der slet ikke var færdig med at rose sin anfører, selv om det ikke var ham, der afgjorde semifinalen med scoringer.

- Magnus gør det på sin stabile facon. Han er en uvurderlig type for vores hold. Vi har ikke mange verbale ledere, men det opvejer Magnus for. Han dirigerer og er min forlængede arm på banen. Hans bundniveau er bare så højt, og jeg har aldrig set ham spille en dårlig kamp. Lidt ligesom, ja, Andreas Bjelland.

Jublen ville ingen ende tage, da finalepladsen kom i hus. Foto: Henrik Schou

Det høje bundniveau – eller måske nærmere topniveauet – får Magnus Vernon brug for i finalen, når Nymarkskolen fra Svendborg stiller op med store Tobias Lauridsen i front og de mindre kreatører Magnus Brandt, Gustav Storm og William Jensen.

- Vores forsvar og jeg kommer til at være 120 procent klar til at spille den finale. Vi skal nok være godt forberedt. Både fordi vores træner er fantastisk dygtig, og fordi vi normalt læser alt om modstanderen på eb.dk. Men mest af alt, fordi jeg synes, vi har et pisse dygtigt hold, der er gode på bolden både offensivt og defensivt, sagde Magnus Vernon, der har en helt andet ønske til finalen end de objektive tilskuere.

- Det behøver sgu ikke blive så dramatisk igen. Det vil næsten ikke være til at holde til. Vi kan godt bare snuppe pokalen med en sikker 2-0’er!