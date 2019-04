TV: Tynd kop te på midten

SLAGELSE (Ekstra Bladet): Før kvartfinalen i Ekstra Bladet Skolefodbold mellem Marievangsskolen og Trørødskolen havde gæsternes midtbaneprofil Noah Gottschalck gamblet lidt på resultatet:

- Jeg tror, vi vinder. Jeg kender ikke så meget til deres hold, men tænker ikke, at de kan være helt dårlige, når nu de er nået så langt. Mit bedste bud må være 2-0 til os.

Desværre for den 15-årige var der ikke lagt penge på bordet, for buddet gik rent hjem. Trørødskolen vandt netop med 2-0 og er nu i semifinalen i verdens største skoleturnering.

Ikke gode nok

Efter den fremragende kredsfinale tilbage i november var der store forventninger til vinderne af Sjælland Nord, som spillede et brag i den sidste kamp før vinterpausen. Det var en gentagelse af kredsfinalen fra året før, hvor de tabte 0-2 til Hedegårdsskolen. Den blev fornemt byttet med en stærk 4-1-sejr og lov til at spille dagens kvartfinale.

Det skete efter en virkelig seværdig kamp, hvor netop Noah Gottschalck var den store kreatør og oplevelse. 'Kraftværket sikrede kvartfinalen'. skrev vi på Ekstra Bladet, efter de to mål og masser af lækkerier fra den 15-årige.

Det var meget langt fra en gentagelse af de ting, vi fik at se i Slagelse. Her var hverken holdet eller Noah selv på toppen.

- Det var en helt anderledes kamp end i kredsfinalen, det kørte ikke helt i samme høje tempo, lød det ærligt fra Noah.

- Der var ikke det samme flow i vores spil. Både fordi de var gode til at få dækket os, men vi var bare ikke selv gode nok til at holde på bolden fremad banen.

Noah Gottschalck viste meget få lækre sager i kvartfinalen, hvor han også manglede frie medspillere i løb at aflevere til. Foto: Henrik Schou

Sløjt på sidste del

Man kunne også bare sige, det var noget værre rod. For det var det virkelig. Væk var det høje pres, de mange angreb og lysten til at score. Til at tvære sin modstander baglæns ud af stadion. Det hele blev tamt. Drengene virkede mere som om, de var på vej til et par timers tysk end at stå med et ben i den finale, så mange drømmer om og kun få oplever.

Især hang det ikke sammen på de sidste 30-35 meter. Bolden blev holdt fint bagude, godt dirigeret af tårnhøje Magnus Vernon, der som anfører har styr på egen banehalvdel og med sin fysik får vundet det meste. Men over midten løb det alt for ofte ud i hat og briller. Trørødskolen var også hjemmeholdet overlegent rent fysisk og havde de fem-seks højeste spillere på banen, det blev heller ikke udnyttet.

Hovedspillet blev - også - brugt for lidt, Trørødskolen manglede tempo og vilje. Foto: Henrik Schou

Men langs jorden kan de også en del, det viste Noah i sidste runde.

- Det var ikke min bedste præstation i dag. Jeg fik for ofte mistet enten balancen eller bolden og burde præstere bedre end det her, lød det befriende ærligt og åbent efter sejren.

Han ville ikke skyde skylden på at have været lidt småsyg den sidste uge og kæmpe med astma, men det kunne måske forklare lidt, hvorfor der ikke blev løbet helt så meget.

Nogle få gange kom Noah i fart, men de andre fulgte ikke med. Han burde dirigere tropperne selv. Foto: Henrik Schou

Savner leder

To mål og med i næsten det hele i sidste runde blev 'fulgt op' af ingen farlige forsøg eller andet værd at skrive hjem om i kvartfinalen. Noah er ellers den, som oftest modtager bolden fra de bagerste folk, især fra Magnus Vernon, og plejer så at drive bold og hold frem til farlige angreb. Mod Marievangskolen var fejlprocenten enorm for holdet på den sidste del af banen, og Noah selv burde også få mere ud af det spilovertag, holdet havde især i anden halvleg.

- Jeg er tilfreds med det defensive, men offensivt var det ikke godt nok. Længere er den ikke, slår han fast.

Holdet savner virkelig en leder på midtbanen, som kan dirigere tropperne og vise, hvad der skal ske. Noah er den oplagte kandidat, han har bolden mest og ser mulighederne. Ikke alle spiller på lige højt plan til hverdag, de har tydeligt behov for at få lidt hjælp til, hvor de skal løbe og hvornår. Den rolle bør hold og træner give Noah. I kvartfinalen skete det ikke, så både Noah og de andre var mere tavse end i en time på skolebænken.

Teknikken er der, det samme er ideerne. Men det blev bare til alt for lidt på en dag, der bare skal glemmes, når man ser bort fra sejren. Foto: Henrik Schou

Galskaben og viljen til virkelig at sejre var ikke til at se eller mærke. Den var så tydelig sidst, hvor revanchen over Hedegårdsskolen var så vigtig for dem. Her fik vi både blodnæse og vilde jubelscener . At de kunne komme et skridt nærmere deres livs største kamp i den turnering, som har kørt siden 1961, det var slet ikke til at mærke på dem eller se i deres ansigter. De skal tilbage på sporet, hvis de vil i finalen. Ellers står den bare på tysk i skolen.

Finalen spilles 25.april i Vejle, men først står den på semifinale onsdag 10.april.

