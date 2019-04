TV: - Vildt mærkelig situation!

NÆSTVED (Ekstra Bladet): Alle tilskuere og spillere tog sig til hovedet og kiggede forvirret på enten sidemanden eller dommertrioen kort inden pausen i semifinalen i Ekstra Bladet Skolefodbold mellem Lille Næstved Skole og Frederiksberg Skole fra Sorø.

Hjemmeholdets store stjerne, Nicoline Schrøder, havde netop rettet op på sin egen fejltagelse og scoret på riposten efter sit brændte straffespark sekunderne forinden.

Meget underlig følelse

Jublen var brudt løs, efter Nicoline Schrøder fortjent havde scoret til 2-1, men gudhjælpemig om ikke linjedommeren signalerede til dommeren, at målet skulle annulleres. Manden med flaget havde set, at Nicoline ramte stolpen og selv sparkede bolden ind igen. Det må man ikke.

Forskellen var bare, at Frederiksberg-keeperen, Nanna Løfmark, tydeligt reddede straffesparket, inden Nicoline Schrøder sendte returen i nettet. Dommertrioen kom også efter et par minutters konference frem til den rette kendelse, og så var Nicoline Schrøder på vej til at blive matchvinder.

- Det var en vildt mærkelig situation, da dommeren fløjtede. Virkelig som en vild tur i rutsjebanen. Først var jeg mega lykkelig for at score, og så blev jeg, ligesom alle andre, vildt overrasket over, at han fløjtede. Jeg har aldrig hørt om den regel og aldrig set den blive dømt i dansk fodbold. Heldigvis tog de fejl og ændrede dommen, sagde Nicoline Schrøder, der dermed fik leveret sit 15. mål i turneringen.

- Det var da ærgerligt, jeg brændte straffesparket, for jeg følte mig overhovedet ikke nervøs. Men det sortnede for mine øjne, da jeg skulle til at sparke, så den kom slet ikke så langt ud i siden, som jeg ville have haft. Jeg var bare heldig, at bolden røg direkte ud til mig igen, så jeg kunne rette op på mit dårlige spark.

Den glade anfører har netop sendt bolden over stregen på returen på straffesparket. Foto: Henrik Schou

Lukkede kampen sent

2-1-scoringen gav Lille Næstved Skole den overhånd i anden halvleg, som gav en vis ro i systemet. Sagerne blev først blev afgjort fem minutter før tid, da Nicoline Schrøder sendte en sukkerball i dybden til lynhurtige Andrea Christensen, der med en cut back fandt Alberte Holt foran mål. Det virkede til, at pigerne fra Lille Næstved Skole var i nogenlunde kontrol kampen igennem og fortjent sikrede finalebilletten.

- Vi var det bedste hold, men det var den kamp i turneringen, hvor vi har fået mest modstand – også selv om vi kom med to smalle et-måls-sejre i bagagen. Det var smadderhårdt for os at lukke de huller, som deres hurtige kanter skabte, sagde Nicoline Schrøder, der som anfører selv påtog sig ansvaret for at skifte rolle i løbet af anden halvleg.

- Jeg begyndte kampen på den offensive midt, hvor jeg skulle ligge og skabe vores spil, men jeg synes, der var mere behov for mig på den defensive midt i anden halvleg, da de begyndte at satse det hele. De fik heller ikke scoret, efter jeg lagde mig derned, så det virkede fint, lød det fra den 14-årige anfører, der spiller i HG Fodbold på klubplan.

I fuld kontrol på midten. Foto: Henrik Schou

Den største profil

Nicoline Schrøders valg om at befinde sig her, der og alle vegne på banen og deltage i de fleste både offensive og defensive aktioner koster tydeligvis kræfter. Lad os bare konkludere, Lille Næstved Skole var heldig med, kampen ikke kom i forlænget spilletid.

Men det er et bevidst valg fra både anførerens og trænerteamets side, forklarer træner Thomas Guldbrandt:

- Hun er vores største profil, og vi har bedt hende om selv at træffe valgene om, hvor hun skal spille. Hun får ofte en rolle som falsk 9’er eller offensiv midt, men hun har friheden til at trække derhen, hvor hun kan gøre den største forskel for holdet. Vi spiller med tre på den centrale midtbane af samme årsag, forklarede Thomas Guldbrandt efter semifinale-sejren og afslørede samtidig, at taktikken næppe bliver ændret til den store finale i Vejle 25. april.

- Hun er god, når hun får frie hænder, og det er en del af hendes læring. Hun er anfører og har samtidig en eminent spilforståelse, så hun kan selv mærke efter, hvor på banen hun kan gøre forskellen. Det så vi også i dag (torsdag, red.), hvor hun selv fik tilkæmpet sig straffesparket og i anden halvleg valgte at trække længere ned i banen for at dække af, men samtidig leverede dybdepasningerne.

Selv om Lille Næstved Skole har flere dygtige individualister i offensiven, så er der, ifølge Nicoline Schrøder, ingen tvivl om, hvem der skal sørge for, at pokalen i verdens største skolefodboldturnering kommer til Sydsjælland i år.

- Jeg tager gerne presset på mig. Vi er flere, som kan score målene, ligesom vi har en vanvittig stærk defensiv og en god målmand. Men hvis der skal sparkes straffe eller tages ansvar på nogen som helst måde, så stiller jeg mig gerne forrest i køen. Nu mangler vi kun det sidste skridt for at vinde det hele. Det vil være en drøm, der går i opfyldelse!