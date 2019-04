Den store helt: Man føler sig som en konge

BORUP (Ekstra Bladet): 13 mål og en helt igennem vanvittig kamp med scoring i den yderste tillægstid, kasse på frækt lob, selvmål, forlænget spilletid og en afgørelse med 10 straffespark. Det er summen af kvartfinalen mellem Skovboskolen og Højdevangens Skole, som får en plads i historiebøgerne i Ekstra Bladet Skolefodbold. Sikke en fest.

Kønt var det ikke, drengene fik først for alvor blod på tanden midt i anden halvleg. Men herfra var det så også bare om at holde på hat og briller. Med 2-2 efter den forlængede spilletid var der kun den berømte plet lige foran mål at få afgjort den lige kamp fra. Med den slags er man kun sikker på en ting: Til slut vil der være en skurk og en helt.

Dagens helt blev Adelis Puzo, som efter at have hentet seks bolde i nettet tog chancen og kastede sig til den rigtige side og sendte således Højdevangens Skole fra Amager i semifinalen i verdens største skoleturnering.

-Det er 50-50, man må bare tage chancen, sagde Adelis om at være målmand ved straffe. Foto: Henrik Schou

Masser af nerver

- Det gik lidt op og ned i dag, kan man vel sige, lød det med et stort smil fra dagens mand efter det sindssyge opgør. 1-0 blev til 1-1 og 1-2 for at slutte med selvmål til 2-2. Undervejs havde flere spillere været ude i 10 minutter til afkøling, og de to hold havde givet hinanden en herrefight af rang. 7-6 stod der på tavlen efter sidste spark.

- Selvfølgelig var det lidt nervepirrende at være med til. Man har mange følelser i løbet af sådan en kamp. Men lige nu er vi bare vildt glade. Sådan helt varme inden i, forklarede den 15-årige keeper.

Han startede selv lidt usikkert og havde problemer med at placere sig, men senere havde han flere afgørende indgreb, der holdt gæsterne inde i kampen. Begge hold havde rigeligt med chancer til at afgøre kvartfinalen, især hjemmeholdet var tæt på flere gange, men gæsterne trak det længste strå.

I sidste runde endte de også i forlænget spilletid, hvor de så satte alt på plads ved at score hele fire mål og vinde 7-3.

De blikke taler for sig selv. Sejren er hjemme. Foto: Henrik Schou

Våd klud i fjæset

Adelis var selv indblandet i scoringen til 2-2, da han gik ud i feltet og fejl af bolden. På uforklarlig vis landede den hos en spiller, som fik sparket kuglen ind på Højdevangens anfører, der scorede selvmål. En våd klud i fjæset for gæsterne, som ellers ved 2-1 i den forlængede tid havde sat sig på det meste.

Det var ikke et heldigt forsøg fra Adelis. Foto: Henrik Schou

- Da vi kommer foran 2-1, var jeg sikker på, at nu var den hjemme, forklarer målmanden og fortsætter omkring den efterfølgende udligning:

- Jeg hopper ud efter bolden, da den kommer ind over. Men den er for højt oppe, så den rammer kun lige min handske og så videre ud. Det hele går så hurtigt, og pludselig ligger bolden inde i mit mål.

Amager-drengene forstod ikke, hvad der lige var sket. Flere sank sammen og så op i luften. Nu var de endelig lige kommet tilbage og havde sat kursen mod sejr.

Få minutter senere fløjtede dommeren for sidste gang. Nu ville de to keepere for alvor komme i centrum, når alt skulle afgøres 11 meter fra mål.

Alle ville kramme helten. Foto: Henrik Schou

Ikke nervøs

- Jeg plejer at være god til straffe, så jeg var ikke nervøs. Selvfølgelig vil man helst have det afgjort i kampen, men der er jo ikke noget at gøre, siger Adelis og uddyber:

- Der er jo en stor risiko ved straffe. Det er virkelig de små ting, der afgør det hele.

Ingen af de to knægte med handsker på fik ret meget at se til, da alle de første ni sparkere scorede stensikkert. Med stor kølighed satte de den ene efter den anden bold i nettet.

Undtagen den sidste af de to gange fem sparkere. Helt uhørt blev han usportsligt chikaneret på vej hen mod pletten, da gæsternes bedste spiller, Adam Ahmad, stoppede ham og sagde, han ville brænde sit spark (se 1:33 min. inde i klippet her). Heldigt for Adam hørte dommeren det ikke, ellers ville han være blevet smidt ud og måske ikke deltaget i semifinalen onsdag 10.april.

Skal have nosser

Ved det 10.spark smed Adelis sig mod højre og fik lige netop stoppet bolden. Det hele var slut, og resten af holdet brød ud i jubel, mens de stormede mod dagens helt.

- Man føler sig som en konge, lyder det knastørt fra B1908-målmanden om følelsen i maven efter sådan en aktion.

Han har det helt fint med det store ansvar ved at være sidste mand på holdet.

Dagens mand i midten glemmer aldrig denne kamp. Foto: Henrik Schou

- For at være målmand skal man sgu have nosser. Det går ikke at tænke på, at det måske kommer til at gøre ondt at hoppe ud i en modspiller.

Faktisk har han kun stået mellem stængerne et år.

- Jeg fik en skade i mit knæ, som satte en stopper for min tid ude i marken. Men jeg nægtede at give op, så jeg gik ned på mål.

Den beslutning havde han i hvert fald ikke fortrudt i minutterne efter kvartfinalen, hvor alle ville have et stykke med Adelis.

- Jeg glæder mig allerede til semifinalen. Det er sgu vildt at tænke på, vi nu kun er en kamp fra finalen.

- Den tager vi også med, slutter helten med et kæmpe smil.

Finalen spilles 25.april i Vejle.

Sådan siger Puzo om dramaet:



