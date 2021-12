17-årig vælter stjerne af VM-tronen

Magnus Carlsen træder ned fra tronen som verdensmester i hurtigskak efter en bemærkelsesværdig afslutning på VM i Warszawa.

Nordmanden startede ellers finaledagen på førstepladsen og lå godt til inden 13. og sidste parti, men måtte nøjes med en tredjeplads.

I stedet gik VM-titlen til den 17-årige usbeker Nodirbek Abdusattorov, der slog russiske Ian Nepomniachtchi i den afgørende omkamp. Dermed er han den yngste verdensmester i historien.

Mesterskaberne blev afgjort i omkamp, fordi de to spillere havde lige mange point efter sidste parti.

Magnus Carlsen havde faktisk lige så mange point som Abdusattorov og Nepomniachtchi efter sidste parti, men ifølge reglementet var det kun de to bedste, der skulle spille omkamp.

De to bedste blev ifølge NTB fundet efter en udregning baseret på spillernes relative styrke, og her var Carlsen kun tredjebedst. Nordmanden var langtfra begejstret over afgørelsen.

- Omspil om sejren er den rigtige måde at gøre det på, men så skal alle med samme pointantal være med i omspillet. Andet er ganske enkelt forkert.

- Det er idiotisk. Enten spiller ingen eller alle, siger Carlsen til NRK.

Der var tvivl om, hvorvidt han var klar over reglerne i sit sidste parti, hvor han med en sejr havde vundet VM, men han slog fast, at det var han.

Hurtigskak adskiller sig fra almindelig skak ved, at spillerne har langt kortere tid til at beslutte sig for deres træk. Kampene afgøres samtidig meget hurtigere end i almindelig skak.

Magnus Carlsen vandt det seneste VM i hurtigskak i 2019. Før det havde han vundet i 2014 og 2015.

Årets vinder får 60.000 dollar svarende til 400.000 kroner med sig hjem.

Magnus Carlsen og resten af skakstjernerne behøver ikke rejse hjem fra Warszawa. Onsdag begynder VM i lynskak, hvor partierne bliver spillet endnu hurtigere end i hurtigskak.