27 NHL-spillere får coronavirus før sæsonstart

Sent onsdag aften går sæsonen i den stærke nordamerikanske ishockeyliga NHL i gang.

Det bliver dog ikke alle ligaens spillere og hold, der kommer i aktion i de første dage af sæsonen.

Op til sæsonstarten er alle spillere og ledere blevet testet, og her har det vist sig, at 27 af ligaens spillere er smittet med coronavirus. Tallet dækker over test foretaget i perioden 30. december til 11. januar. Det skriver dpa.

Dallas Stars er det hold, som er hårdest ramt af virusset. Holdet tegner sig for hele 17 af de positive test, og derfor er holdets tre første kampe i sæsonen blevet udskudt.

NHL har ikke oplyst, hvordan de øvrige smittetilfælde fordeler sig.

I løbet af sæsonforberedelserne er der foretaget 12.000 coronatest fordelt på mere end 1200 spillere, meddeler ligaen ifølge New York Post.

Den seneste NHL-sæson var afbrudt i mere end 4,5 måneder og undervejs blev den sidste del af grundspillet sløjfet på grund af coronapandemien. Sæsonen blev derfor først afgjort i slutningen af september sidste år.

Den kommende sæson er også påvirket af pandemien. Således er grundspillet på forhånd forkortet fra 82 til 56 kampe, da ligastarten er skubbet fra oktober til midt i januar.

Samtidig er holdene blevet inddelt i fire nye divisioner, og holdene møder kun modstandere fra egen division. Dermed reducerer man rejseaktiviteten mellem forskellige afkroge af USA og Canada.

Der vil blandt andet være en division, som kun indeholder de syv Canada-baserede hold.

Sæsonen forventes at blive færdigspillet i juli.

Tampa Bay Lightning er forsvarende Stanley Cup-vinder.