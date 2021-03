29.000 danskere skriver under

Presset på Qatar stiger kraftigt, i takt med at VM i 2022 for hver dag rykker nærmere, og at VM-kvalifikationen i Europa er begyndt. Qatar bliver kritiseret heftigt for ikke at overholde migrantarbejdernes rettigheder.

Det er på en uge lykkedes menneskerettighedsorganisationen Amnesty International i Danmark at samle flere tusinde underskrifter i en aktion rettet mod Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Kravene tæller blandt andet, at menneskerettighedskrænkelser ved VM-lokationer eller andre steder i Qatar stoppes.

Mandag klokken 13.00 har 28.711 danskere skrevet under, og det er et tal, som glæder Annette Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver i Amnesty.

- Vi er virkelig glade for, at der er kommet så mange underskrifter på en uge. Underskriftindsamlingen fortsætter til november, så den er kommet flyvende fra start, må man sige, siger Annette Stubkjær Rimmer.

I Amnesty var man meget spændt på, hvordan underskriftsindsamlingen ville blive modtaget af den danske befolkning. Især fordi den er lidt anderledes, forklarer Annette Stubkjær Rimmer.

- Denne underskriftsindsamling er lidt anderledes, fordi man underskriver på at sende et brev til præsidenten af Fifa med en række krav, påpeger Amnestys politisk rådgiver.

Underskriftindsamlingen går under titlen 'Opråb til Fifa', og det er netop Fifa, som bærer ansvaret for at lægge pres på Qatar, mener Annette Stubkjær Rimmer.

- Fifa er godt klar over, hvad der foregår. En masse fodboldorganisationer og regeringer har lagt pres på Fifa, men vi vil også gerne vise, at helt almindelige mennesker står op og kræver reelle forandringer, siger Annette Stubkjær Rimmer.

- Fifa er en kæmpeaktør, og når de afholder et VM i Qatar, hvor menneskerettighederne er under pres, er de forpligtet til at sikre, at alt det arbejde, som udføres i relation til VM, skal ske i henhold til menneskerettighederne.

Den britiske avis The Guardian regnede sig for nylig frem til, at mindst 6500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar, siden landet fik tildelt VM-slutrunden i 2010.

- Vi vil gerne se, at Fifa udnytter sin position til at råbe myndigheder op i Qatar.

Det danske landshold var til kampen mod Moldova iført trøjer med et budskab for at markere sin protest mod menneskerettighedsforholdene i Qatar. Amnesty vil ikke kommentere på det danske landsholds markering.

I december sidste år blev der af en gruppe danske fodboldfans stillet et borgerforslag til boykot af VM i Qatar. Forslaget har fået lidt over 8000 underskrifter.