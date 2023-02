35 lande kræver russiske atleter udelukket

Russiske og hviderussiske atleter har intet at gøre ved OL i Paris i sommeren 2024.

Det kunne 35 lande blive enige om på et onlinemøde fredag, hvor blandt andre Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, havde ordet.

Han talte selvsagt for, at legene i Frankrigs hovedstad skal være uden russere og hviderussere som følge af Ruslands invasion i Ukraine.

Volodymyr Zelenskyj fik klar opbakning fra de deltagende nationer, der talte blandt andet USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan og Norge. De deltagende var overvejende sportsministre og kulturministre.

De sendte dermed et klart signal til Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der vil undersøge muligheden for, at russere og hviderussere kan deltage under neutralt flag og diverse restriktioner.

Annonce:

Ukraine har truet med boykot af OL, hvis russiske atleter får adgang til OL, men det bliver næppe aktuelt, vurderer Litauens sportsminister, Jurgita Siugzdiniene, efter mødet.

- Vi går i den retning, at vi ikke har brug for en boykot, fordi alle lande er enige, siger Jurgita Siugzdiniene ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Norges kulturminister, Anette Trettebergstuen, forventer heller ikke, at IOC længere tør byde russere velkommen i Paris.

- Zelenskyj var med til mødet og bad indtrængende verden, og ikke mindst sportsverdenen, om at stå ved Ukraines side. Han påpegede det åbenlyse, at når det kommer til Rusland, er der ingen forskel på sport og politik.

- Han fik fuld støtte fra mere end 30 ministre med ansvar for sport fra det meste af Europa og også andre steder i verden, siger Anette Trettebergstuen ifølge nyhedsbureauet NTB.

--------- SPLIT ELEMENT ---------