56 mio. til smørelse - det lugter grimt

Japanske Haruyuki Takahashi fik 56 millioner til smørelse for at sikre OL til Tokyo – det lugter fælt af korruption

Forleden blev OL i Tokyo 2020 udskudt et år på grund af coronavirussen, og i efterdønningerne af den beslutning dukker der historier op om mulig korruption, da japanerne i sin tid sikrede sig legene.

Det skete ved en afstemning i Den Internationale Olympiske Komite, IOC i 2013, hvor Tokyo ganske overlegent vandt over Istanbul og Madrid. Men nu fortæller nyhedsbureauet Reuters, at den japanske forretningsmand, Haruyuki Takahashi, havde fået 56 millioner kroner af den japanske OL-komite til at smøre medlemmer af IOC.

Takahashi erkender, at hans opgave var at lave lobbyarbejde blandt medlemmer af IOC, og at han blandt andet opvartede Lamine Diack, som var en magtfuld person i IOC og samtidig præsident for Det Internationale Atletikforbund. Diack fik et digitalt kamera og et Seiko-Ur til en værdi af 320.000 kroner.

- Det er billigt, har Takahashi forklaret Reuters.

Men spørgsmålet er, om gaveregnen til Lamine Diack stoppede der? For Diack er kendt for at tage sig godt betalt.

Lamine Diack har altid taget sig godt betalt. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Og Haruyuki Takahashi kender om nogen til spillet i korridorerne og til uddeling af brune kuverter. Men hvordan han har brugt resten af de 56 millioner kroner, vil han først fortælle dagen før, han dør.

Den 75-årige Takahashi er en af pionererne i international sportsmarketing. Der er ikke det OL eller VM i fodbold eller VM i atletik, som han ikke har været involveret i.

I 70’erne og 80’erne arbejdede han tæt sammen med FIFA’s præsident Joao Havelange, der berigede sig selv med millioner af kroner fra sportsmarketingsfirmaet ISL. Takahashi var tilknyttet det japanske firma Dentsu, som arbejdede tæt sammen med ISL.

Haruyuki Takahashi har arbejdet sammen med en række af de største slyngler i sportens verden. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Da Sepp Blatter overtog præsidentposten i FIFA i 1998, blev han hurtigt en af Takahashis nye venner. Før VM i Tyskland i 2006 søgte Dentsu som en del af en international gruppe FIFA om marketingsrettighederne til slutrunden. Det var rettigheder, der var milliarder værd. Og Dentsu-gruppen fik, hvad de bad om.

Det værdsatte Takahashi. Fra en vidneforklaring fra en retssag i Frankfurt i 2005 fortæller en samarbejdspartner, at det var magtpåliggende for Takahashi at skaffe 15 millioner kroner i kontanter, som han ville give Sepp Blatter som tak for at Dentsu-gruppen havde fået kontrakten med FIFA.

Nogen vil sikkert kalde det for returkommission.

Sepp Blatter, som her ses med sin tidligere rådgiver, Peter Hargitay, blev særdeles gode venner med Takahashi. Privatfoto.

Den ene tjeneste er den anden værd. Sådan er det også i sportens verden. Som tak for at have været med til at sikre Tokyo OL, har Takahashi fået en plads i den japanske OL-komite. Der sidder han endnu, selv om han har indrømmet, at han har forbrudt sig mod IOC’s gaveregulativ ved at forære Lamine Diack kamera og ur.

Han er heller ikke bleg for at fortælle, at han fik overtalt senegaleseren Diack til at stemme på Tokyo, hvilket understøttes af, at Diack selv dagen før afstemningen i 2013 på et møde med de afrikanske IOC-medlemmer fortalte, at han ville stemme på japanerne.

Men selvfølgelig stopper historien ikke her. De franske myndigheder har siden 2015 efterforsket den nu 86-årige Lamine Diack i en lang række kriminelle sager.

Han er blandt andet anklaget for at have modtaget 14 millioner kroner for at samle stemmer bag Rio de Janeriros OL i 2016. Han er også anklaget for at have modtaget millioner af kroner, da han som præsident for Det Internationale Atletikforbund valgte at se gennem fingre med russiske atleters positive dopingprøver.

Og så er der forbindelsen til Takahashi og de japanske OL-arrangører. Her undersøger fransk politi, om Diack har modtaget 16 millioner kroner gennem en konsulent i Singapore for sin støtte til Tokyos OL.

Det franske politi efterforsker ligeledes Diacks søn, Papa Massata Diack. Han skulle have været mellemmand mellem konsulenten i Singapore og sin far.

Lamine Diack sidder i dag i husarrest i Frankrig. Sønnen holder sig hjemme i Senegal og vil først udtale sig, når han en dag står i retten. De to Diack’er afviser gennem deres advokater alle beskyldninger om korruption.

Sagen har dog allerede fået konsekvenser for et andet medlem af den japanske OL-komite. Tsunekazu Takeda, som var chef for Tokyo 2020 og samtidig medlem af IOC, trak sig sidste år fra alle poster. Det skete, da han blev inddraget i det franske politis efterforskning. Franskmændene mener, Takeda var manden, der godkendte udbetalingerne til Diack via konsulenten i Singapore.

Takeda, yderst til højre, var præsident for Tokyos OL-komite. Han trak sig sidste år på grund af anklager om korruption. Foto: AP

Takeda har sagt, at han troede, at udbetalingerne var brugt til legitimt lobbyarbejde. Hans advokat siger til de internationale bureauer, at Takeda ikke har givet Takahashi besked på at påvirke Diack, og han har ikke været bekendt med, at Takahashi uddelte gaver til Diack.

Selv forklarer Takahashi, at han blev tilknyttet den japanske OL-komite af Takeda. Og det skete netop på grund af de forbindelser han gennem mange år havde knyttet til Diack og andre magtfulde personer i den internationale sportsverden.

Vi bliver sikkert klogere, når retssagen mod Diack kommer i gang i Frankrig. Det skulle være sket, men den er flere gange blev udsat, fordi der hele tiden dukker nye oplysninger frem. Nu hedder det juni i år, hvis det ellers bliver muligt på grund af coronaen.

