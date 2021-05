702 danske OL-deltagere får coronavaccine i maj og juni

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har fået tildelt 1404 doser coronavaccine fra Pfizer/BioNTech, og dermed kan 702 danskere, der skal til OL i Tokyo, blive vaccineret inden afrejsen.

Det oplyser DIF til Ritzau.

Hovedparten af vaccinationerne vil ske i slutningen af maj og juni og foregår i København.

Det er de danske sundhedsmyndigheder, der skal stå for vaccinationerne.

Ud over OL-atleterne får også alle andre, der er akkrediteret til de olympiske lege, tilbudt en vaccine.

Det gælder trænere, ledere, læger, fysioterapeuter og andre stabsmedlemmer samt journalister og fotografer.

- Vi er meget taknemmelige for vaccinationsmuligheden, som minimerer smitterisikoen under legene uden at påvirke den danske vaccinationskalender i negativ retning, da der er tale om en ekstraordinær donation, siger Morten Mølholm, administrerende direktør i DIF, i en pressemeddelelse.

- Presset på det danske vaccinationsprogram ligger nemlig på vaccinationsdoserne og ikke på kapaciteten til at give vaccinerne. Og her lyttede vi til sundhedsmyndighederne, som anbefalede, at de selv skulle håndtere doserne og stikkene via Region Hovedstaden.

Vaccinedoserne er lige nu er på vej til Danmark og er blevet tildelt, efter at DIF har givet en prioriteret liste til Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor man ud over atleter også ønskede akkrediterede vaccineret.

- Vi føler også et hensyn til værterne og den japanske lokalbefolkning, som tager imod hele verden. Dem beskytter vi også ved ikke blot at lade atleterne vaccinere, men også eksempelvis danske dommere og pressefolk, der bor i Tokyo under legene, og som i et vist omfang er i kontakt med lokalbefolkningen, siger Morten Mølholm.

Der kommer til at gå minimum tre uger fra første stik til andet stik. Dermed kan eventuelle bivirkninger være overstået med omkring fire uger til OL, lyder det.

Få danske atleter har dog allerede fået første stik. Det er sket i forbindelse med rejse til internationale konkurrencer.

DIF oplyser, at det er omkring 70 mediefolk, der vil blive tilbudt en vaccine. Men tallet kan ændre sig, da der eksempelvis ikke er taget højde for, om nogle er vaccineret i forvejen.

Resten af de 1404 doser er primært reserveret til kvalificerede atleter, atleter, der stadig kan nå at kvalificere sig eller er i en bruttotrup, og stab omkring atleterne.

Også danske dommere til konkurrencerne og danske ansatte gennem IOC under legene får tilbudt en vaccine gennem DIF.

OL i Tokyo foregår fra 23. juli til 8. august.

Også atleter og akkrediterede til de paralympiske lege får tilbudt en vaccine. De paralympiske lege er fra 24. august til 5. september.

6. maj annoncerede Pfizer/BioNTech, at virksomhederne havde indgået en aftale med IOC om at donere coronavacciner til alle OL-atleter over hele verden.