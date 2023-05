AaB ansætter Hiljemark som cheftræner

Svenskeren Oscar Hiljemark fortsætter som cheftræner for superligaklubben AaB frem til sommeren 2027.

Det oplyser AaB på sin hjemmeside.

Den 30-årige svensker overtog jobbet for to måneder siden for den resterende del af sæsonen, efter at AaB fyrede landsmanden Erik Hamrén efter en skidt start på foråret.

Med Hiljemark ved roret er det lykkedes AaB at spille sig op over nedrykningsstregen i Superligaen, hvor holdet dog fortsat er involveret i nedrykningskampen.

Sideløbende har Aalborg-klubben kvalificeret sig til pokalfinalen, der spilles torsdag. Her venter FC København.

Midlertidig sportslig ansvarlig i AaB Jan Peters forklarer, at Hiljemark har gjort det så godt, at svenskeren er den rette mand til jobbet.

- Vi har lært Oscar godt at kende i de seneste par måneder og er overbeviste om, at han er den rigtige træner for fremtidens AaB, siger Jan Peters.

- Holdets præstation og alle spillere har udviklet sig markant i løbet af de seneste uger under ham og hans stab, og vi ser frem tilsammen at fortsætte dette momentum i de næste måneder og år, lyder det videre.

Oscar Hiljemark kom til AaB i efteråret 2020, men et lille års tid senere tvang skader ham til at indstille den aktive fodboldkarriere.

Svenskeren blev efterfølgende en del af trænerstaben i AaB. Han indledte den igangværende sæson som assistent under Lars Friis, der blev fyret i september.

Hiljemark fortsatte som assistent, da Erik Hamrén blev ansat, men da Hamrén heller ikke formåede at få AaB væk fra bunden, så fik Hiljemark i marts tildelt ansvaret.

- Lige fra begyndelsen har jeg oplevet en stærk opbakning fra ledelsen, trænerstaben, spillerne og alle i klubben, siger Oscar Hiljemark.

- Mine ambitioner for AaB er store, og lige nu er fokus rettet mod pokalfinalen og de tre vigtige kampe i Superligaen, og vi går all in på at skabe en succesfuld afslutning på sæsonen, siger han.