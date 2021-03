Aalborg holder liv i håb om førsteplads mod bundhold

Aalborg Håndbold kan stadig nå at slutte på førstepladsen i grundspillet.

Tirsdag strøg nordjyderne til tops i HTH Herreligaen med en udesejr på 33-28 over TMS Ringsted, der samtidig tabte et skridt i kampen for overlevelse.

Med én kamp tilbage har Aalborg samme antal point som GOG, men fynboerne har en kamp i hånden og kan dermed sikre sig førstepladsen ved at vinde sine to sidste opgør.

I den anden ende har TMS Ringsted fortsat et point ned til bundproppen Lemvig-Thyborøn, der kan overhale sjællænderne med en sejr over Fredericia senere på ugen.

Efter 26 runder rykker holdet på sidstepladsen ned i næstbedste række.

Ringsteds forspring skyldes blandt andet, at holdet blev tildelt en skrivebordssejr over Bjerringbro-Silkeborg, der havde brugt en spiller i strid med reglementet. Sagen er anket og dermed ikke endelig afgjort.

Uanset udfaldet ville TMS Ringsted være betydeligt bedre stillet ved at tage point fra de forsvarende mestre fra Aalborg.

Aalborg har været hårdt ramt af coronavirus i de seneste uger, og tirsdag måtte holdet også undvære Henrik Møllgaard, der er konstateret smittet efter en landsholdssamling.

På trods af coronaudfordringerne havde Aalborg vundet de seneste to ligakampe, og også tirsdag begyndte det godt i udekampen.

Da der var spillet 16 minutter, var Aalborg foran 10-5, men Ringsted svarede igen. Tre Ringsted-mål på stribe bragte værterne tilbage, men de var alligevel bagud med fire ved pausen.

Ringsted sneg sig tættere og tættere på, som anden halvleg skred frem, og med ti minutter igen reducerede Andreas Magaard til 25-27.

Som så ofte før strammede Aalborg dog grebet og slap derfra med en komfortabel sejr.

Aalborg møder TTH Holstebro i sidste runde, mens TMS Ringsted skal på besøg hos Ribe-Esbjerg.