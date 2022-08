Aalborg overrasker: Sender Mikkel på banen før tid

Forventningerne er høje.

Det har de været, siden han sidste år overraskende meddelte, at han har skrevet kontrakt med Aalborg Håndbold - og dermed vender hjem til Danmark efter mange år i fransk håndbold.

Det hele blev dog skudt til hjørne, da han i foråret meddelte, at han var blevet ramt af en blodprop.

Men nu er Hansen klar til comeback og debut og premiere og det hele i en ordentlig pærevælling.

Tirsdag oplyser den nordjyske storklub, at stjernen debuterer lørdag mod Nordsjælland Håndbold i ligaen.

– Jeg er naturligvis rigtig glad for, at behandlingen har båret frugt og at jeg er blevet klar til at spille førend forventet. Nu glæder jeg mig rigtig meget til at komme i kamp igen, samt ikke mindst at få debut på hjemmebane foran vores mange fans, siger Mikkel Hansen til klubbens hjemmeside.

Egentlig var forventningen, at han først om et par uger ville være klar. Lægerne har dog efter tests og undersøgelser og tjeks på kryds og tværs konstateret, at kroppen på Mikkel Hansen har det forrygende og har taget godt imod den blodfortyndende medicin.

Mandag var dagen, hvor han for første gang trænede fuldt med holdkammeraterne. Det var nok til, at cheftræner Stefan Madsen vurderede, at Mikkel Hansen kan gå ind i truppen til lørdagens kamp.