Årets 100 største: Da Pernille Blume lavede skandale

Selvom OL-disciplinerne ikke kastede voldsomt mange medaljer af sig, var 2018 et godt sportsår med talrige bemærkelsesværdige resultater fra danske udøvere.

Ekstra Bladet har vovet det ene øje og sammensat en liste over de 100 største. Den er subjektiv og styres af nogle kriterier, man kan være både enig og uenig i. For det er nødvendigt i en disciplin, der er som at sammenligne æble og pærer.

Sportens udbredelse kombineret med hårdheden af modstanden undervejs i forløbet er væsentligt. Bliver du verdensmester i petanque, vægter det ikke helt så meget som VM-guld i cykling eller svømning. Har man sat en verdensrekord undervejs, skader det heller ikke placeringen...

I dag tæller vi ned fra nummer 40 til nummer 21 på listen. Du vil i morgen kunne se, hvem der napper de øverste pladser.

Nr. 40: Mathias Christiansen/Christinna Pedersen, badminton, India Open

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Det forholdsvis uprøvede par stormede igennem turneringen uden at afgive sæt. Rutinerede Pedersen viste igen, at hun er et brag af en mixeddoublespiller, og den 23-årige Christiansen understregede, at han kommer til at dominere i mange år fremover.

Nr. 39: Michael Valgren, cykling, fjerdeplads i Flandern Rundt

Foto: Claus Bonnerup

Han viste i et af verdens største endagsløb, at han ikke alene kunne sidde med, han ville også vinde et af verdens største løb. Desværre for Valgren flaskede tingene sig ikke helt.

Nr. 38: Christina Siggaard, cykling, Omloop Het Nieuwsblad

Foto: Yorick Jansens/Ritzau Scanpix

Den 23-årige Virtu Cycling-rytter slog for alvor igennem på den internationale scene med sin sejr i den belgiske klassiker. I et stærkt reduceret felt, sprintede hun sig til sejren.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Vi har arbejdet så hårdt for det, og at det virkelig er sket nu... Det er helt uvirkeligt lige nu, sagde hun.

Nr. 37: Kevin Magnussen, Formel 1, sjetteplads i Spaniens Grand Prix

Foto: Jan Sommer

En forrygende bedrift af danskeren, der tilbragte hele løbet i ingenmandsland mellem de hurtigere tophold – og resten.

- Den position, vi har her, er det bedste vi kan håbe på. Forrest af midterfeltet og lidt i ingenmandsland. Egentlig er det kedeligt, men det er det fedeste, sagde Kevin Magnussen umiddelbart efter løbet.

Nr. 36: Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Emilie Beckmann og Pernille Blume, svømning, EM-sølv i 4x100 medley

Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix

Pernille Blume tordnede gennem bassinet som sidste pige og sikrede Danmark sølv, efter de tre kollegaer havde leveret pragtpræstationer forinden.

Nr. 35: Ishockey-landsholdet, 10. plads ved A-VM

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Sejre over Norge og Finlan rakte lige præcis ikke. Danmark røg ud af A-VM på hjemmebane efter et knebent 1-0-nederlag til Letland.

Nr. 34: Viktor Axelsen, badminton, Malaysia Masters

Foto: Vincent Phoon/Ritzau Scanpix

Den 24-årige forsvarende verdensmester strøg til tops i årets første World Tour-turnering. Efter klar sejr i semifinalen over Darren Liew, vandt han en hæsblæsende og tæt finale over Kenta Nishimoto fra Japan i tre sæt.

Nr. 33: Thorbjørn Olesen, golf, Italian Open

TV3 Sport

Flere stjerner blev sat til vægs, da danskeren sluttede turneringen perfekt. Det indbragte ham en million euro og titel nummer fem på Europa Touren. Samtidig sprang han betragteligt frem på Ryder Cup-listen.

Nr. 32: Christian Eriksen, fodbold, præstationer for Tottenham og Danmark

Foto: Matt Dunham/AP

Præstationerne på landsholdet i 2018 kunne ikke leve op til året forinden, men hos Tottenham fortsætter han med at imponere. Med 14 mål og endnu flere oplæg for Danmark og Tottenham i 2018 regnes Eriksen som en nøglespiller i Premier League og en af verdens absolut bedste spillere på sin position.

Nr. 31: Bakken Bears, basketball, semifinale i Europe League

Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Dansk basket fik noget at glæde sig over, da de danske mestre via to gruppespil, 1/8-finale og kvartfinale kæmpede sig til semifinalen i den europæiske klubturnering.

Her tabte man dog til italienske Sidigas Scandone.

Nr. 30: Mads Pedersen, cykling, andenpladsen i Flandern Rundt

Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

I en kraftpræstation kæmpede den 22-årige Trek-rytter sig ind på podiet – kun overgået af Niki Terpstra. Han formåede at holde en kobbel fuld af stjerner bag sig, mens han forsøgte at indhente manden foran, hvilket næsten lykkedes.

Nr. 29: Emilie Beckmann, svømning, EM-sølv i 50 m butterfly

Foto: All Over Press

Igen var det Sarah Sjöström der forhindrede dansk guld, men 21-årige Beckmann var mere end tilfreds.

- Jeg er så stolt af mig selv. Det er helt vildt. Og jeg vidste bare, jeg kunne. Det er det vigtigste. Jeg gik bare ud med følelsen af, at jeg kunne vinde, sagde hun til TV2 Sport.

Nr. 28: Pernille Blume, svømning, EM-sølv i 50 m fri

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Mesterskaberne vil blive husket for hendes skandaløse forsøg på at sætte verdensrekord, da hun i 100 meter fri-semifinalen stormede gennem de første 50 meter – for at gå kold til sidst og smide en ellers sikker finaleplads.

Men forinden nåede Pernille Blume at vise sit tårnhøje niveau, da hun på netop 50 meter-distancen – i finalen – svømmede sig til en fortjent sølvmedalje.

Endda utrolig tæt på at guldet, som rivalen Sarah Sjöström tog sig af – en hundrededel af et sekund foran danskeren.

Blume havde kvalificeret sig i hurtigste tid med en personlig rekord, som hun forbedrede yderligere i finalen.

- Jeg er faktisk ikke så glad. Jeg gik efter at vinde og havde forventet mere af mig selv, sagde hun til TV2 Sport.

Nr. 27: Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen, badminton, Malaysia Masters

Foto: Sadiq Asyraf/AP

En af karrierens største bedrifter med sejre over nogle af verdens bedste par. I finalen fik de ram på verdensmestrene fra Kina. To måneder senere blev det overgået af All England-titlen.

Nr. 26: Amalie Dideriksen og Julie Leth, cykling, EM-guld i parløb

Foto: Darko Bandic/AP

De var først lige blevet sat sammen, og så vandt de gudhjælpemig EM-guld i Glasgow efter et løb, hvor de vandt fjerde, syvende og ottende af i alt 12 spurter.

Så tog de en omgang på de andre, og så lå de suverænt i spidsen, hvilket de andre ikke kunne hente.

Nr. 25: Caroline Wozniacki, tennis, China Open

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Hun bankede Anastasia Sevastova i finalen – karrierens 30. WTA-triumf – og den tredje i 2018. Sejren var medvirkende til, at hun blev nomineret til prisen som årets spiller på WTA Touren.

Nr. 24: Dina Thorslund, boksning, WBC-verdensmester

Foto: René Schütze

Hun vandt samtlige ti omgange, da en mexicansk modstander blev sat på plads, og hun tilbageerobrede bæltet i superbantamvægt.

Nr. 23: Helle Frederiksen, triatlon, VM-guld på maratondistancen

Foto: Birgitte Carol Heiberg/Ritzau Scanpix

På mindre end seks timer gennemførte Helle Frederiksen 3 km svømning, 120 km cykling og 30 km og vandt dermed VM-guld i triatlon i Odense i juli.

Nr. 22: Håndboldlandsholdet, VM-semifinale

Foto: Lars Poulsen

Efter sejre over blandt andre Spanien og Tyskland tabte Danmark en hæsblæsende semifinale til Sverige efter forlænget spilletid.

Nr. 21: Michael Christensen, motorsport, Le Mans i LMGTE Pro-klassen

Foto: Jan Sommer

I sin Porsche stormede 27-årige Christensen over målstregen på Le Mans-banen som vinder i LMGTE Pro-klassen i juni.

Sammen med Kévin Estre og Laurens Vanthoor overtog han allerede lørdag aften føringen, som holdt til mål søndag eftermiddag.

