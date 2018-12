Årets 100 største: Danske Søren skabte hvid Tour-feber

Selvom OL-disciplinerne ikke kastede voldsomt mange medaljer af sig, var 2018 et godt sportsår med talrige bemærkelsesværdige resultater fra danske udøvere.

Ekstra Bladet har vovet det ene øje og sammensat en liste over de 100 største. Den er subjektiv og styres af nogle kriterier, man kan være både enig og uenig i. For det er nødvendigt i en disciplin, der er som at sammenligne æble og pærer.

Sportens udbredelse kombineret med hårdheden af modstanden undervejs i forløbet er væsentligt. Bliver du verdensmester i petanque, vægter det ikke helt så meget som VM-guld i cykling eller svømning. Har man sat en verdensrekord undervejs, skader det heller ikke placeringen...

I dag tæller vi ned fra nummer 80 til nummer 61 på listen. Du vil de følgende dage kunne se, hvem der klemmer sig ind længere fremme på listen.

Nr. 80: Kim Astrup/Anders Skaarup, badminton, EM-guld i herredouble

Foto: Chinatopix via AP

Først måtte Mathias Boe og Carsten Mogensen melde afbud, siden måtte Mads Conrad/Mads Pieler Kolding trække sig i finalen. Men Astrup og Skaarup kunne alligevel glæde sig over en fortjent guldmedalje ved EM.

Nr. 79: Caroline Wozniacki, tennis, finaleplads i Auckland International

Foto: All Over Press

Den topseedede dansker spillede sig solidt igennem turneringen i begyndelsen af året. Kun tyske Julia Görges strittede for alvor imod – i finalen – og vandt 6-4, 7-6 over sin danske modstander.

Nr. 78: Bjørn Bitsch og Ashli Williams, standarddans, EM-sølv

Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

Efter et monster-år i ’17 med fire VM-medaljer, fortsatte det danske super-par stilen i juni, hvor de hentede EM-sølv i Skt. Petersborg i de fem standarddanse, engelsk vals, tango, wienervals, foxtrot og quickstep.

Nr. 77: Julie Leth og Trine Schmidt, cykling, World Cup-sølv i parløb i Berlin

Foto: Per Folkver/Ritzau Scanpix

For tredje World Cup-afdeling i træk hentede en dansk duo i kvindernes parløb medaljer. Denne gang var det Leth og Schmidt, der nappede en omgang på resten af feltet og dermed sikrede sig andenpladsen.

Nr. 76: Amalie Dideriksen og Julie Leth, cykling, World Cup-sølv i parløb i Canada

Foto: Andy Buchanan/AFP Photo/Ritzau Scanpix

Europamestrene viste god form ved årets andet World Cup i Milton, Canada. De kunne dog slet ikke følge med de britiske vindere. Til gengæld fastholdt de den samlede føring i World Cup’en efter triumf i Frankrig i den første afdeling.

Nr. 75: Mark O. Madsen, MMA, fire sejre i træk

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den 34-årige olympiske sølvvinder fortsatte i 2018 sit sejrstogt i MMA, efter at have gjort comeback i sporten. Først stoppede han sine første to modstandere før tid, inden de næste to kampe blev vundet på unanimous decision. Missionen er at komme i UFC for den tidligere bryder. Måske i 2019?

Nr. 74: Pernille Blume, Signe Bro, Julie Kepp Jensen og Mie Ø. Nielsen, svømning, EM-bronze i 4x100 m fri

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Det er noget helt særligt, når man kan gå ud og vinde en tredjeplads på bane 0, sagde Julie Kepp efter EM-finalen, hvor Danmark vandt bronze.

Det skete efter et drøn af en åbning af Blume, hvorefter Bro og Kepp holdt Danmark i medaljerækkerne, inden Mie Ø. svømmede medaljen hjem – 23 hundrededele foran Storbritannien.

Nr. 73: Caroline Wozniacki, tennis, Eastbourne International

Foto: Glyn Kirk/AFP Photo/Ritzau Scanpix

Johanna Konta blev overvundet i tre sæt, mens Angelique Kerber blev besejret i semifinalen. I finalen vandt hun 7-5, 7-6 over Aryna Sabalenka og sikrede sig karrierens 29. WTA-titel – og en perfekt opvarmning til Wimbledon.

Nr. 72: Michael Valgren, cykling, syvendeplads ved VM i linjeløb

Foto: Tariq Mikkel Khan

Med 21 km igen angreb han og oparbejdede et pænt forspring til de øvrige favoritter. Men den sidste benhårde stigning i Innsbruck knækkede Michael Valgren, så han på målstregen ved VM i landevejsløb måtte nøjes med en syvendeplads.

Nr. 71: Flensburg-Handewitt, håndbold, tysk mester 2017-18

Foto: TV3 Sport

Lasse Svan, Anders Zachariassen, Rasmus Lauge, Kevin Møller, Thomas Mogensen og Henrik Toft Hansen spillede en markant rolle, da den nordtyske klub for kun anden gang i historie blev tysk mester.

Nr. 70: Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen, cykling, World Cup-guld i 4 km holdforfølgelsesløb i Canada

Foto: Thomas Frey/All Over Press

Blot en uge efter at have vundet guld i den første World Cup-afdeling, gjorde det danske mandskab det minsandten igen. Med mere end tre sekunder ned til Storbritannien vandt danskerne suverænt finalen.

Nr. 69: Casper U. Mortensen, håndbold, topscorer i Bundesligaen

Foto: Antonio Bronic/Ritzau Scanpix

Med 14 mål i sin sidste kamp for Hannover-Burgdorf sikrede den danske landsholdsfløj sig topscorertitlen som den fjerde dansker nogensinde i juni. I alt nåede han 230 mål.

- Det er ret vanvittigt. Det er et kæmpe personligt mål, sagde han blandt andet til TV 2 Sport.

Nr. 68: Søren Kragh-Andersen, cykling, ungdomstrøjen på seks etaper af Tour de France

Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Søren Kragh Andersen var udtaget for sine tempospecialiteter, og det var dem, der sikrede ham den hvide ungdomstrøje efter holdtidskørslen på 3. etape.

Danskeren var en maskine, der stormede af sted i selskab med eksperter som Michael Matthews og Tom Dumoulin og kun blev slået med 11 sekunder i mål af BMC-mandskabet.

Det levede han nu nok fint med, for resultatet betød, at han var den bedst placerede af rytterne under 25 – hvilket gav ham den hvide ungdomstrøje. Som den første dansker siden Søren Lilholt i 1988.

- Han er fantastisk. Han er flyvende på tidskørsler og særligt holdtidskørsler. Han er én af de største motorer på holdet og stadig meget ung. Så han går en stor fremtid i møde, sagde Tom Dumoulin til TV 2 Sport efter etapen.

Siden holdt han trøjen i seks dage.

Nr. 67: Casper Folsach og Julius Johansen, cykling, World Cup-guld i parløb i London

Foto: Steven Paston/AP

Igen strøg Danmark til tops i parløb i World Cup’en. Således er alle fire afdelinger i efteråret endt med dansk sejr. For anden gang med denne duo, hvor Folsach endda kørte med en forstuvet hånd.

Nr. 66: Søren Kragh-Andersen, cykling, VM-sølv med Team Sunweb

Foto: Kerstin Joensson//AP

Med et stærkt holdstormede danske Søren Kragh-Andersen gennem rutenlandskabet fra Ötztal til Innsbruck i Østrig i næstbedste tid af alle, da VM i holdtidskørsel blev afviklet.

Nr. 65: Casper Folsach og Julius Johansen, cykling, World Cup-guld i parløb i Canada

Foto: Peter Dejong/AP

Et par dage forinden havde de med Lasse Norman og Rasmus Lund vundet guld i fire km-holdforfølgelsesløb, og nu triumferede den danske duo igen ved World Cup’ens anden afdeling.

Nr. 64: Anne-Marie Rindom, sejlsport, sejr i Laser Radial ved Trofeo Princesa Sofia på Mallorca

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

OL-bronzevinderen viste høj klasse og sikrede sig den prestigefyldte sejr allerede inden finalesejladsen, hvilket understregede hendes tårnhøje niveau.

Nr. 63: Lasse Norman Hansen og Casper Folsach, cykling, World Cup-guld i parløb i Berlin

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix





For tredje gang i sæsonen rendte en dansk duo med det hele – endda med en fin margin til de nærmeste rivaler. Og dermed forsvarede de førstepladsen til Danmark i den samlede stilling.

Nr. 62: Amalie Dideriksen og Julie Leth, cykling, World Cup-guld i parløb i Paris

Foto: John Walton/PA via AP



Europamestrene strøg til tops i franske Saint-Quintin-en-Yvelines efter et helt lige opgør med et britisk par, som Dideriksen og Leth besejrede i slutspurten.

Nr. 61: Emma Aastrand Jørgensen, kajak, EM-bronze på 200 meter enerkajak

Foto: Linda Johansen

På sidstedagen af EM kom den unge lollik på podiet i Beograd efter en tæt finale, hvor hun sluttede efter en polak og en ungarer.

Det efter en dag, hvor hun tidligere havde været i finalen på 500 meter også. Her blev det til en niendeplads.

