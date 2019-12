Årets 100 største: Det historiske guld

Se også: Årets 100 største: Et skørt resultat i finalen

Se også: Årets 100 største: Mirakelmageren mod Schweiz

Se også: Årets 100 største: - Mine arme var sgu ikke lange nok

Se også: Årets 100 største: Ekstremt sjældent hattrick

Ekstra Bladet har vovet det ene øje og sammensat en liste over de 100 største danske sportspræstationer på den internationale scene i det forgangne år.

Den er subjektiv og styres af nogle kriterier, man kan være både enig og uenig i. For det er nødvendigt i en disciplin, der er som at sammenligne æble og pærer.

Sportens udbredelse kombineret med hårdheden af modstanden undervejs i forløbet er væsentligt. Bliver du verdensmester i petanque, vægter det ikke helt så meget som VM-guld i cykling eller svømning. Har man sat en verdensrekord undervejs, skader det heller ikke placeringen...

I dag tæller vi ned fra nummer 100 til nummer 81 på listen. Du vil de følgende dage kunne se, hvem der klemmer sig ind længere fremme på listen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Nr. 20: Kevin Magnussen, Formel 1, sjetteplads i Australien





Danskeren åbnede sæsonen på bedste vis med et fremragende løb i Melbourne.

- Jeg kan ikke sige, hvad vi er resten af sæsonen. Men i denne uge ja. Vi var ‘best of the rest’, sagde Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 19: Lasse Norman Hansen og Casper Folsach, banecykling, VM-sølv i parløb

Med 13 omgange igen førte danskerne over Tyskland og Belgien i en hæsblæsende finale.

Det lykkedes tyskerne at gå forbi, mens Norman og Folsach holdt de øvrige bag sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 18: Anders Antonsen, badminton, Indonesia Masters

En perfekt uge for den useedede dansker, der først slog Son Wan Ho, siden Jonathan Christie i semifinalen og endelig mesterstykket med sejr over Kento Momota i tre sæt i finalen.

- At slå Kento i finalen er helt fantastisk. Han er den bedste spiller i verden lige nu, og det her var min første finale i en Super 500-turnering. Jeg er virkelig glad, sagde han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 17: Letvægtsfireren, roning, VM-bronze





OL-billetten var i hus med finalepladsen, men Lærke Berg, Christina Johansen, Ida Gørtz og Frida Sanggaard ville mere og hentede bronzemedalje ved stævnet i Ottensheim.

Fire sekunder efter guldvinderne fra Australien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 16: Team Esbjerg, håndbold, finalen i EHF Cup’en

Fem sejre og en uafgjort i gruppespillet blev fulgt op af en klokkeklar samlet sejr over russiske Kuban Krasnodar i kvartfinalen.

I semifinalen var det landsmændene fra Herning-Ikast, der især i returopgøret i Esbjerg fik ørerne i maskinen.

Først i finalen måtte Esbjerg give fortabt overfor ungarske Siofók. Efter 21-21 i Danmark tabte det danske tophold returopgøret på udebane 26-21.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 15: Bjørn Bitsch og Ashli Williamson, sportsdans, VM-guld

Karrieren sluttede på sejeste facon for makkerparret, der vandt otte af ti danse i deres sidste VM – og dermed sikrede sig VM-triumf nummer ti.

- Jeg var allerede berørt, da jeg gik på gulvet. Jeg tænkte, at nu er det nu, og der blev jeg selv meget rørt, og var nødt til at tage mig sammen. Ashli var helt færdig efterfølgende, og tårerene trillede.

- Vi har jo lavet det her, siden vi var små, sagde Bjørn Bitsch.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 14: Cathrine Dufour, dressurridning, vinder Sweden Horse Show

89,455 point i dressurens sværeste disciplin, freestyle, og en distancering af en seksdobbelt OL-guldvinder viste med al tydelighed, at danske Dufour og vallakken Cassidy tilhører verdenseliten, da de vandt det store, internationale stævne i Stockholm.

Modstanderne var de øvrige dressurryttere på verdensranglistens top ti.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 13: Holger Rune, tennis, vinder af sæsonfinalen

Han blev skadet undervejs i sæsonfinalerne i Kina, men der var åbenbart intet, der kunne stoppe det danske stortalent.

Han spillede videre og endte med at vinde turneringen for sæsonens bedste spillere.

Sejren betød tilmed, at han sluttede året – og hele sin juniortid som nummer et på verdensranglisten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 12: Sverri Nielsen, roning, VM-sølv i singlesculler





I en uhyggeligt tæt finale var færøske Nielsen lige så tæt på guldet, som han var på at miste sin sølvmedalje. Sverri havde vundet to World Cup-løb tidligere på sæsonen og sikrede sig en OL-billet allerede i VM-semifinalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 11: Kasper Asgreen, landevejscykling, andenplads i Flandern Rundt

Som et lokomotiv tonsede den danske debutant afsted. Først som trækdyr for sit mandskab, siden i et arbejdsraseri på de sidste 20 kilometer, hvor han sled for at hente italienske Alberto Bettiol.

Det lykkedes ikke, men unge Asgreen var i særklasse denne søndag eftermiddag, hvor han holdt nogen af verdens bedste cykelryttere bag sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 10: Rajbek Bisultanov, brydning, EM-guld i 82 kg-klassen





Den 23-årige Herning-bryder var bragende stærk i finalen, hvor han førte 4-1 undervejs.

Modstanderen Lasha Gobadze fik reduceret to gange, men Rajbek formåede med en formidabel finish at holde føringen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 9: Lin Ea Cenholt/Christian Peter Lübeck, Nacra 17, VM-sølv



Makkerparret havde en virkelig god uge og lå på tredjepladsen inden Medal Race. Muligheden for guld var til stede, da den australske båd fejlede. Det blev sølv, da Italien trods alt viste sig for hurtig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 8: Michael Christensen, motorsport, VM-guld i GTE-klassen med Kevin Estre

Med en afsluttende niendeplads i Le Mans sikrede han og makkeren Kevin Estre sig den samlede VM-titel i deres Porsche GT.

Dét efter at have vundet på Fuji i oktober og opnået topplaceringer på Spa (i to omgange), Silverstone, Shanghai og Sebring.

- Det var en lidt mere spændende slutning, end jeg havde lyst til, men det var sindssygt fedt, sagde den 28-årige fabrikskører til TV 2 efter afslutningen på Le Mans.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 7: Jakob Fuglsang, landevejscykling, andenplads og tredjeplads – samlet vinder af Dauphiné

Tredjeplads, niendeplads og sjetteplads på tre af de første seks etaper bragte danskeren helt frem i klassementet, inden han på syvende etape blev toer efter at være slået på stregen af Wout Poels.

Det bragte Jakob Fuglsang i spidsen af løbet inden sidste etape, hvor han forsvarede sin gule trøje på fornem vis.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 6: Anders Antonsen, badminton, VM-sølv

En drømmeuge fik en mareridtsagtig afslutning for Antonsen, der havde spillet blændende på sin vej til VM-finalen.

Således var selveste Chen Long banket på plads i kvartfinalen. Men Kento Momota vandt 21-9, 21-3 i en ydmygende finale.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 5: Leon Madsen, speedway, VM-sølv

Tre sejre, to andenpladser og to tredjepladser og tocifret antal point i otte af de to løb gjorde Leon Madsen til én af verdens bedste speedway-kørere i 2019. Men især fiaskoen i Vojens i efteråret betød, at han lige præcis ikke nåede op til polske Bartosz Zmarzlik.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 4: Jakob Fuglsang, landevejscykling, Liege-Bastogne-Liege

Med 15 kilometer til mål viste Fuglsang, hvem der bestemte.

Favoritten Julien Alaphilippe blev ganske enkelt plantet på en barsk stigning, og de få ryttere, der kunne følge ham, blev kort efter rystet af.

Herfra stormede silkeborgenseren uimodståeligt mod mål i Liege.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 3: Anne-Marie Rindom, sejlsport, VM-guld i Laser Radial

I det japanske farvand var Rindom trods en hård start på ugen fremragende og leverede hele syv top 10-placeringer heriblandt to førstepladser i de 11 sejladser. Hun sikrede guldet på næstsidste sejlads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 2: Herrelandsholdet, håndbold, VM-guld

Efter et uproblematisk gruppespil med fem sejre i fem kampe, hvor naboerne fra Norge var tættest på med 30-26, blev Ungarn og Egypten besejret i mellemrunden, inden en fuldstændig fantastisk 2. halvleg mod Sverige viste, at det danske landshold meget vel kunne gå hele vejen.

Svenskerne blev slået 30-26 efter 13-13 ved pausen.

Siden fulgte den utrolige semifinale mod Frankrig, der fik endnu flere klø i Hamburg, inden finalesejren og det historiske guld blev sikret hjemme i Herning mod Norge i en regulær overhaling.

Frankrig blev slået 38-30 - Norge 31-23!

Dermed var den første VM-guldmedalje til et dansk A-landshold i 22 år en kendsgerning.