Årets 100 største: Et skørt resultat i finalen

I nøjagtig samme tid, 25,15 sekunder, ramte de to landsmænd bassinkanten i en noget uvant situation ved EM i begyndelsen af december.

Personlig rekord for Beckmann og den hurtigste tid for Ottesen, siden hun gjorde comeback.

-Jeg tror ikke, det er sket før i dansk svømning, at to danskere får lov til at dele en medalje på skamlen, men Gud hvor er det sjovt. For at være helt ærlig er jeg bare så glad for mit eget løb.

- Det har været en lang, sej kamp siden EM, sagde Emilie Beckmann til TV 2 Sport.