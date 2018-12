Årets 100 største: Forrygende Kevin måtte kapitulere i mareridt

Selvom OL-disciplinerne ikke kastede voldsomt mange medaljer af sig, var 2018 et godt sportsår med talrige bemærkelsesværdige resultater fra danske udøvere.

Ekstra Bladet har vovet det ene øje og sammensat en liste over de 100 største. Den er subjektiv og styres af nogle kriterier, man kan være både enig og uenig i. For det er nødvendigt i en disciplin, der er som at sammenligne æble og pærer.

Sportens udbredelse kombineret med hårdheden af modstanden undervejs i forløbet er væsentligt. Bliver du verdensmester i petanque, vægter det ikke helt så meget som VM-guld i cykling eller svømning. Har man sat en verdensrekord undervejs, skader det heller ikke placeringen...

I dag tæller vi ned fra nummer 80 til nummer 61 på listen. Du vil de følgende dage kunne se, hvem der klemmer sig ind længere fremme på listen.

De nederste 20 på listen, afslørede vi torsdag: Se også: Årets 100 største: Danske Viktor tørrede gulv med modstanderne

I går var turen kommet til nummer 61-80: Se også: Årets 100 største: Danske Søren skabte hvid Tour-feber

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 60: Kevin Magnussen, Formel 1, femmer i kvalifikationen i Rusland

Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Årets bedste tidtagning for Kevin Magnussen. Han kvalificerede sig også som femmer i Tyskland, men i Rusland var Force India-raceren klart stærkere end Haas.

Alligevel lykkes det for danskeren at klemme sig ind foran med en decideret drømmeomgang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 59: Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv, cykling, World Cup-guld i parløb i Frankrig

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Efter en god sæson på landevejen for Quick-Step med et dansk mesterskab til følge, vendte Michael Mørkøv i efteråret tilbage til banen for i samarbejde med Lasse Norman at danne et stærkt makkerskab i parløbet.

Netop denne disciplin er tilbage på OL-programmet, hvilket var med til at lokke Mørkøv ind på banerne igen.

De to har tidligere vundet to seksdagesløb i Ballerup sammen, og samarbejdet slog omgående gnister. Først i Bordeaux – og siden i sæsonens første World Cup-afdeling udenfor Paris, som de vandt sikkert.

De scorede i alt 39 point, hvilket var uhørte 20 flere end det polske par og 22 flere end australierne på tredjepladsen.

- Vi vidste jo godt, at Michael har et eminent overblik, men at han også formåede at vise så fantastisk en fysisk styrke efter trods alt at have været længe væk fra denne disciplin i landsholdssammenhæng, var dybt imponerende, roste Casper Jørgensen efterfølgende til Politiken.

Det er i skrivende stund ikke blevet til flere World Cup-optrædener i denne sæson, da Mørkøv har skullet passe sine forpligtelser hos Quick-Step.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 58: Kevin Magnussen, Formel 1, femteplads i Bahrain

Foto: Jan Sommer

Han kørte syvende hurtigst i kvalifikationen, så både Ricchiardo og Räikkönen udgå men kunne ikke komme forbi Pierre Gasly – trods ihærdige forsøg fra danskeren.

Derfor endte han på den første af sæsonens to femtepladser (den anden kom i Østrig) – den bedste placering for Magnussen siden 2014.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 57: Kasper Asgreen, cykling, VM-guld for hold med Quick-Step

Foto: Claus Bonnerup

I et hæsblæsende løb viste det belgiske mandskab med den uopslidelige Asgreen at disponere kræfterne bedst og tordnede i mål 18 sekunder foran Team Sunweb. Dermed kronede den 23-årige dansker en fantastisk debut-sæson som professionel efter også at have deltaget i Vueltaen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 56: Thorbjørn Olesen, golf, tredjeplads i WGC-Bridgestone

Foto: Gregory Shamus/Ritzau Scanpix

Med en sidste omgang i 64 slag leverede danskeren en afslutning, så han passerede folk som Brooks Koepka og Rory McIlroy, sluttede som treer og fik en perfekt optakt til PGA Championship i august.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 55: FC Midtjylland, håndbold, Champions League-kvartfinale

Foto: TV3 Sport

En sikker gruppesejr blev afløst af en mere spændende mellemrunde, inden FCM i CL-kvartfinalen kom til kort mod stjerner som Jovanka Radicevic og Andrea Lekic hos makedonske Vardar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 54: Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Rasmus Lund og Casper Folsach, cykling, World Cup-guld i 4 km holdforfølgelsesløb i Paris

Julius Johansen. Foto: Claus Bonnerup

Først stemplede de ind med dansk rekord i 3.52.661 minutter. Derpå bankede de Storbritanniens OL-guldvindere i finalen, da de stille og roligt kørte længere og længere væk, inden de til sidst indhentede og overhalede dem på den ovale bane efter 2750 meter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 53: Anne-Marie Rindom, sejlsport, VM-bronze i Laser Radial

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Først blev en konkurrent udelukket, siden leverede den 27-årige OL-medaljevinder et godt Medal Race, så hun kunne nappe Danmarks eneste medalje på hjemmebanen i Aarhus.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 52: Caroline Wozniacki, tennis, kvalifikation til sæsonfinalen

Foto: Vincent Thian/AP

Sejrene i Melbourne og Beijing banede vejen for hendes høje placering på verdensranglisten, der sikrede Wozniacki en plads i sæsonfinalen. Her sejrede hun over Kvitova – men tabte sine øvrige to singler og røg ud efter gruppespillet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 51: Amalie Dideriksen, cykling, VM-bronze i Scratch

Foto: Alexandra Panagiotidou/AP

Efter flere angreb på de ti kilometer, måtte den unge dansker sande, at hun ikke havde haft held med ærindet og sluttede på en fornem tredjeplads.

- Jeg prøvede mig af og gik efter guldet. Det synes jeg, at man skal til et VM. Jeg angreb nogle gange, men da gik det i stå, og så endte det i den forventede spurt, sagde hun til TV 2.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 50: Kim Astrup/Anders Skaarup, badminton, sæsonfinalerne

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

De rejste til Kina uden træner grundet striden med forbundet, men Danmarks bedste herredouble spillede sig alligevel i semifinalen efter nogle fantastiske kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 49: Jan Magnussen, motorsport, amerikansk sportsvognsmester

Foto: Richard Prince

For fjerde gang i karrieren kunne Danmarks mest vindende racerkører lade sig hylde som vinder af det amerikanske sportsvognsmesterskab i sin Corvette.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 48: Niklas Larsen, Julius Johansen, Frederik Madsen og Casper Folsach, cykling, VM-sølv i 4000 meter holdforfølgelse

Foto: Peter Dejong/AP

Efter en fremragende dansk start, måtte den unge kvartet sande, at briterne var i særklasse i VM-finalen, men de havde allerede vist klassen og kørt sig i finalen. Danmark kan dermed bryste sig af igen at have et tæskestærkt fire km-hold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 47: Kevin Magnussen, Formel 1, udgået i Melbourne

Foto: Andy Hone/Motorsport News

Kvalifikationen var fremragende (sjetteplads), han begik en smækker overhaling af Verstappen, og havde mekanikerne fæstnet hjulmøtrikken på forsvarlig vis, ville det have været en sikker fjerdeplads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 46: Amalie Dideriksen, cykling, VM-sølv i Omnium

Foto: Nanna Navntoft/Ritzau Scanpix

Efter at have vundet VM-bronze i scratch, kæmpede den 21-årige dansker sig til sølv i Omnium. Efter en fesen 12. plads i Scratch, blev hun sekser i temporacet og firer i udskilningen. I pointløb viste hendes syvendeplads at række til sølvet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 45: Christopher Juul-Jensen, cykling, 4. etape i Schweiz Rundt

Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

Hans største triumf! Efter et langt udbrud hentede han den førende, Nans Peters, kort før mål, slog kontra og kørte triumferende alene over målstregen med feltet lige i hælene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 44: Skjern Håndbold, kvartfinale i Champions League

Foto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix

Først vandt de gruppespillet foran Ademar León og Gorenje Velenje, så besejrede de samlet Motor Zaporozhye, inden de leverede en sand overraskelse og sendte Veszprem ud. Først i kvartfinalen røg Skjern ud til franske Nantes.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 43: Søren Kragh-Andersen, cykling, 6. etape i Schweiz Rundt

Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

To tinder uden for kategori og en afsluttende kategori 3-stigning. Gennem dét bankede den unge dansker alle andre i feltet på, da årets kongeetape blev afgjort. Han sled sig fri af udbrydergruppen og kørte alene hjem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 42: Viktor Axelsen, badminton, finaleplads i Indonesia Open

Foto: Tatan Syuflana/AP

Den topseedede dansker spillede sig i finalen i én af verdens største turneringer. Undervejs viste Axelsen undervejs tårnhøjt niveau og bankede en anden rival, kinesiske Shi Yuqi i semifinalen. Momota var dog for stærk i finalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nr. 41: Jakob Fuglsang, cykling, samlet andenplads i Schweiz Rundt

Foto: All Over Press

Med en forrygende enkeltstart kørte silkeborgenseren sig helt op på andenpladsen i det samlede klassement i optaktsløbet til Touren. Det skete få dage efter hans lige så stærke ridt på en bjergetape, hvor han blev toer efter Quintana.

Her kan du de kommende dage se resten af vores Top 100:

Se også: Årets 100 største: Danske Viktor tørrede gulv med modstanderne

Se også: Årets 100 største: Danske Søren skabte hvid Tour-feber

30. december: Årets 100 største: Da Blume lavede skandale

31. december: Årets 100 største: Her er vinderen