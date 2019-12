Årets 100 største: Mirakelmageren mod Schweiz

Se også: Årets 100 største: Et skørt resultat i finalen

Ekstra Bladet har vovet det ene øje og sammensat en liste over de 100 største danske sportspræstationer på den internationale scene i det forgangne år.

Den er subjektiv og styres af nogle kriterier, man kan være både enig og uenig i. For det er nødvendigt i en disciplin, der er som at sammenligne æble og pærer.

Sportens udbredelse kombineret med hårdheden af modstanden undervejs i forløbet er væsentligt. Bliver du verdensmester i petanque, vægter det ikke helt så meget som VM-guld i cykling eller svømning. Har man sat en verdensrekord undervejs, skader det heller ikke placeringen...

I dag tæller vi ned fra nummer 100 til nummer 81 på listen. Du vil de følgende dage kunne se, hvem der klemmer sig ind længere fremme på listen.

Nr. 80: Mikkel Jensen, motorsport, vinder Le Mans-serien i LMP3-klassen

Foto: Jan Sommer

Tre sejre og en andenplads i seks afdelinger var rigeligt for danske Mikkel Jensen og tyske Jens Petersen til at vinde Le Mans-serien for LMP3-biler for deres EuroInternational-mandskab.

79: Rasmus Højgaard, golf, Mauritius Open

Foto: Jens Dresling

Efter omspil med to rivaler vandt den blot 18-årige Højgaard European Tour-turneringen kort tid efter at have kvalificeret sig til Touren. Rasmus Højgaard er den eneste European Tour-vinder, som er født i dette årtusinde.

78: Kim Astrup/Anders Skaarup, badminton, sølv ved European Games i herredouble

Foto: Jens Dresling

De topseedede danskere slog de tidligere vindere af All England, Ivanov og Sozonov, i semifinalen.

I finalen var engelske Ellis og Langridge dog en for stor mundfuld for sidste års vindere af China Open.

77: Banelandsholdet banecykling, World Cup-sejr i holdforfølgelsesløb i Glasgow

Foto: Vincent Jannink/EPA/Ritzau Scanpix

Efter triumfen i Minsk fortsatte de fire gutter Lasse Norman, Julius Johansen, Frederik Madsen og Rasmus Pedersen triumftoget og vandt World Cup’ens anden afdeling med finalesejr over Italien.

Igen fik danskerne en dårlig start, men fik efter de første 1000 meter halet ind på modstanderen, og med 1000 meter igen førte de med et lille sekund.

De rundede de 4000 meter i 3.49.246 minutter.

76: Mia Blichfeldt, badminton, guld ved European Games i damesingle

Foto: Arnd Wiegmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Flot sejr til danskeren i et ellers noget tandløst felt af europæiske mellemklasse-spillere. Blichfeldt viste dog klassen i flere kampe – blandt andet i finalen mod skotske Kirsty Gilmour, der blev slået i to sæt.

75: Martin Damsbo, Stephan Hansen og Mads Knudsen, bueskydning, World Cup-sølv i Berlin

Foto: Ivan Boll/Ritzau Scanpix

Efter triumfen i Antalya i maj nåede de danske herrer igen finalen. Men denne gang var det franske hold for stærkt.

En dårlig dansk start havde afgørende betydning for, at man endte med at tabe 230-228.

Forinden havde Danmark slået de tyrkiske værter samt verdensranglistens nummer ét, USA, i semifinalen.

74: Mik Stampe og Carsten W. Hansen, bowling, EM-guld i double

Foto: Danmarks Bowling Forbund

Kæmpede sig i semifinalen som fjerdebedste makkerpar af 92 startende. Her slog de sikkert landsmændene Jesper Agerbo og Thomas Larsen 377-362. I finalen var de endnu mere suveræne, da et finsk par blev besejret 472-418.

73: Jeanette Ottesen, svømning, syvendeplads ved VM i 50 meter butterfly

Foto: Jens Dresling

Var tilbage på den største scene efter fødsel og barsel halvandet år tidligere. Ottesen leverede en fremragende tid på 25,76 sekunder, der måske ikke sikrede en medalje – men viste, at hun stadig tilhører verdenseliten.

72: Emma Aastrand Jørgensen, kano, bronze ved European Games i 500 m sprint

Foto: Linda Johansen

Hun kvalificerede sig nummer fem i semifinalerne men roede sig op og tog bronze – samme dag som hun i øvrigt vandt guld på 200 meter-distancen.

I finalen havde hun et stykke op til de forreste – men var samtidig ikke truet bagfra.

71: Lucas Bjerregaard, golf, 16. plads i US PGA Championship

Foto: Julio Cortez/AP/Ritzau Scanpix

Leverede et højdepunkt med sin hole in one på 17. hul på finaledagen efter fire dage, hvor danskeren leverede stabilt med runder i 71, 69, 70 og slutteligt 73 slag i New York. Røre Brooks Koepka kunne danskeren dog ikke. Amerikaneren var 11 slag bedre.

70: Christian Lundgaard, Formel 3, vinder i Ungarn

Foto: Nanna Navntoft/Ritzau Scanpix

Han sluttede som samlet nummer seks, men det danske stortalent leverede nogle super løb på Silverstone, Hungaroring og Spa i sommer - især Ungarn var fornemt.

For anden gang i sæsonen kvalificerede han sig i hurtigste tid, kørte siden hurtigste omgang og vandt løbet.

69: Anne Laursen/Maja Jager/Randi Degn, bueskydning, sølv ved European Games i recurve for hold

Foto: Thomas Emil Sørensen/Ritzau Scanpix

De var rangeret dårligst af de otte deltagerlande men slog knebent favoritterne fra Rusland i kvartfinalen.

Efter klart nederlag til de senere guldvindere fra Storbritannien i semifinalen, slog den danske trip Tyskland 5-4 efter 27-26 i en nervepirrende shoot off.

68: Jakob Fuglsang, landevejscykling, 5. etape af Tirreno-Adriatico – og samlet tredjeplads

Foto: Dario Belingheri/AP/Ritzau Scanpix

En niende- og fjerdeplads blev trumfet af sejr på den voldsomt kuperede 5. etape for danskeren, der avancerede til den samlede tredjeplads.

Den placering holdt ham til afslutningen i San Benedetto Del Tronto.

67: Kevin Magnussen, Formel 1, niendeplads i Rusland

Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Et generelt virkelig godt løb af danskeren blev spoleret af en tidsstraf, Haas-teamet bestemt ikke var enige i.

- God start, godt første stint, hæderligt anden stint og en lortestraf, sagde Magnussen kortfattet til pressen efterfølgende.

66: Herrelandsholdet, fægtning, EM-sølv i kårde

Foto: Marius Becker/AFP/Ritzau Scanpix

For første gang i historien sikrede kvartetten Danmark EM-medaljer i Düsseldorf, da Ukraine, de schweiziske verdensmestre og Estland en efter en blev sendt ud.

Først i finalen måtte danskerne strække våben til russerne, der vandt efter en gyser-afslutning.

65: Team Tvis Holstebro i final four i EHF Cup’en – 2018-19-sæsonen

Foto: Frank Molter/dpa/Ritzau Scanpix

Kom lige præcis videre fra gruppen i sidste kamp og slog siden ungarske Tatabánya med to mål samlet.

I semifinalen var THW Kiel for stor en mundfuld, og FC Porto det samme i bronzekampen.

64: Martin Damsbo, Stephan Hansen og Mads Knudsen, bueskydning, World Cup-guld i Antalya

Foto: Ivan Boll/Ritzau Scanpix

Trioen viste sit internationale snit, da de slog Tyrkiet 232-230 i finalen efter at have slået Østrig, Mexico og Rusland forinden.

De havde endda været bagud undervejs, men rutinerede Martin Damsbo sluttede flot af med en tier.

63: Kasper Schmeichel, fodbold, EM-kval. mod Schweiz

Foto: Jens Dresling

Vurderet ud fra spil og chancer var det ufortjent, at Danmark slog Schweiz i Parken.

Men målmandens redninger tæller som bekendt også, og Schmeichel viste, at han tilhører den absolutte verdenselite med talrige super-redninger undervejs.

Især i fem minutters overtid, da han fik fat på Thomas Delaneys hovedstød mod eget mål.

62: Michael Valgren, landevejscykling, sjetteplads ved VM i linjeløb

Foto: Tariq Mikkel Khan

Trods bidende kulde og dårlig mave formåede stjernen at holde sig helt fremme i VM-feltet og tage en flot sjetteplads.

Han kaldte det efterfølgende for ’en af de værste dage på cyklen’. Så er det vildt at blive sekser…

61: Anna Emilie Møller, atletik, U23-EM-guld

Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix

Danskeren levnede ikke konkurrenterne en jordisk chance, da hun med et hårdt tempo satte dem til vægs i et ensidigt løb.

Tiden 9.27.31 var hendes næsthurtigste nogensinde – og samtidig mesterskabsrekord.