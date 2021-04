Aarhus bliver vært for EM i tre olympiske bådklasser

Aarhus får et nyt, stort sejlsportsstævne til byen.

I juli næste år skal Jyllands største by være vært for EM i de tre olympiske bådklasser 49er, 49erFX og Nacra 17.

Det skriver Sailing Aarhus og Sport Event Danmark i en pressemeddelelse.

- Aarhus har for alvor placeret sig på det maritime verdenskort, og jeg glæder mig til igen at byde sejlere fra hele verden velkommen i Aarhus, siger Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, i pressemeddelelsen.

- Jeg ser frem til, at vi igen får liv i byen og bugten, og at det gode aarhusianske sejlsportspublikum kan samles til en international sejlsportsevent.

Aarhus var i 2018 vært for sejlsports-VM, ligesom byen senere i år får besøg af sejlsportens svar på Formel 1, SailGP.

Op mod 200 besætninger fra over 35 forskellige nationer ventes at stille til start på tværs af 49er, 49erFX og Nacra 17 ved EM i Aarhus.

- Det glæder mig, at vi endnu en gang er lykkedes med at tiltrække et af de helt store internationale stævner til Danmark og i tre af de klasser, hvor vi står allerstærkest, siger Line Markert, formand i Dansk Sejlunion.

- Det er sjældent, at vi i Danmark får lov at opleve verdensklassesejlsport på nært hold, og det har en stor betydning i forhold til at udbrede kendskabet til vores sport. Samtidig giver det vores sejlere en hjemmebanefordel, som forhåbentligt giver pote ude på vandet.

I 2019 vandt Ida Marie Baad og Marie Thusgaard VM-bronze i 49erFX, ligesom Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck tog VM-sølv i Nacra 17.

EM i Aarhus afholdes fra 5. til 10. juli næste år.