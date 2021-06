Afgående DIF-formand taber valg om europæisk toppost

Niels Nygaard taber valget om at blive ny præsident i Den Europæiske Olympiske Komité (EOC).

Den afgående formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF) måtte se grækeren Spyros Capralos løbe med sejren i et kampvalg torsdag formiddag.

På generalforsamlingen i Athen fik Niels Nygaard kun 16 af de i alt 50 stemmer, mens Spyros Capralos fik de resterende 34.

Derfor stopper Niels Nygaard nu helt i EOC, oplyser DIF til Ritzau.

Han havde ellers forventet at blive valgt til posten. Forud for generalforsamlingen havde han således fået tilsagn fra lidt over halvdelen af de 50 nationer.

- Men man kan ikke altid regne med, at det, der bliver sagt, også sker, sagde Niels Nygaard til Ritzau som optakt til generalforsamlingen.

Niels Nygaard var i forvejen midlertidig præsident i EOC. Han overtog således posten, da forgængeren, sloveneren Janez Kocijancic, pludselig døde efter kort tids sygdom i juni sidste år.

Den 19. juni træder han tilbage som formand for DIF efter 14 år på posten. Han har siddet i bestyrelsen i 29 år.

EOC er paraplyorganisation for Europas 50 nationale olympiske komitéer og står blandt andet for at varetage nationernes interesser i Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Derudover står EOC bag European Games, som er den europæiske pendant til OL. Legene blev gennemført første gang i 2015.