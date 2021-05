Aftale om revanchekamp sår tvivl om stor britisk boksekamp

Det er fortsat usikkert, hvornår de to sværvægtere Tyson Fury og Anthony Joshua kommer til at bokse den første af de to kampe, de to boksere underskrev en kontrakt på i marts.

For få dage siden offentliggjorde Fury ellers, at kampen '100 procent sikkert' ville blive bokset 14. august i Saudi-Arabien.

Men det synes tvivlsomt, efter en voldgiftsmand i USA afgjort, at Fury først skal bokse imod amerikaneren Deontay Wilder. En kamp, der skal bokses inden 15. september.

Det skriver flere internationale medier - herunder Espn og The Guardian.

Fury vandt WBC-bæltet i februar sidste år efter en sejr over netop Wilder.

Den amerikanske bokser har krævet en revanchekamp mod Fury, som han mener, at han kontraktligt har ret til, og det har voldgiftsmanden givet Wilder ret i.

I en video søndag på de sociale medier sagde Fury ellers, at han i en telefonsamtale med den saudiske prins Khalid bin Salman Al Saud har fået bekræftet 14. august som værende 100 procent sikker til kampen mod Joshua.

- Jeg kan ikke vente med at smadre Anthony Joshua på den største scene af dem alle.

- Dette er den største sportsbegivenhed, der nogensinde har fundet sted på jorden. Gå ikke glip af den, sagde Fury i videoen.

Anthony Joshua er indehaver af bælterne hos forbundene IBF, WBA og WBO, efter at han i december besejrede bulgareren Kubrat Pulev.

Tyson Fury har til gengæld WBC-bæltet, efter at han slog Deontay Wilder i februar sidste år.

Den 31-årige Joshua har kun tabt en kamp i karrieren. Han har sejret 24 gange, 22 af dem på knockout.

Fury på 32 år er stadig ubesejret i sine 31 kampe. Én er endt uafgjort, og 21 af hans 30 sejre er hentet på knockout.