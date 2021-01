Afviser rygter: - Det er fake news

De seneste dage har der svirret rygter om, hvorvidt den japanske regering har lagt sig fast på at aflyse de Olympiske lege, der afvikles i Tokyo til sommer.

Det sker efter, at avisen The Times har bragt en artikel, hvor en unavngiven ledende kilde fra regeringen siger, at den japanske regering arbejder på at aflyse OL og i stedet vil skaffe OL til Tokyo i 2032.

- Ingen vil være den første til at sige det, men konsensus er, at det bliver for svært (at afholde OL, red.). Personligt tror jeg ikke på, at det kommer til at ske, siger regeringskilden til avisen.

Det er fake news

Morten Mølhom Hansen, der er administrerende direktør i Dansk Idrætsforbund (DIF.,red.) afviser blankt usikkerhed ved afholdelse af OL.

Det sker efter, at flere nationale olympiske komitéer har været til møde med Den Internationale Olympiske Komité (IOC), fredag eftermiddag.

- En aflysning er kategorisk afvist af IOC, og en opblæst erklæring fra den japanske regering har afvist artiklen som fake news, siger Morten Mølholm Hansen.

Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt OL bliver afholdt. Det er et spørgsmål om, hvordan.

- Man undersøger nu forskellige scenarier på testning, krav om social distance, tilskuere og vaccine bestræbelser. Man er ikke i tvivl om, at det blive afholdt, siger Morten Mølholm Hansen.

En måling, der blev offentliggjort for ti dage siden viste, at cirka 80 procent af den japanske befolkning ønskede, at OL enten blev udskudt igen eller helt aflyst. Men den japanske regering er ikke et sekund i tvivl om, at verdens bedste sportsudøvere får lov til at konkurrere til sommer.

