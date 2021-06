AGF henter Oliver Lund

AGF har hentet nyt blod til sin defensiv i form af den 30-årige forsvarspiller Oliver Lund.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor man tilføjer, at kontrakten er etårig.

Lund kommer til AGF fra superligarivalerne OB, hvor han havde kontraktudløb denne sommer.

- Oliver Lund er en meget erfaren Superliga-spiller, der for længst har vist sit værd for OB og i 3F Superligaen. Selv om han er forsvarsspiller, så er han en meget alsidig spiller, der kan udfylde flere roller på et fodboldhold.

- Han kommer til at bringe os en masse rutine og erfaring, som vi kan få stor glæde af. Så vi er meget glade for, at det er lykkes at lave en aftale med Oliver, siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye, til klubbens hjemmeside.

Lund har tidligere i karrieren spillet på flere offensive pladser, men de seneste sæsoner har han primært begået sig i bagerste kæde.



Forsvarsspilleren trækker i den kommende sæson den hvide AGF-trøje over hovedet. Foto: Jens Dresling.

I den seneste sæson var det både som højreback, venstreback og central forsvarsspiller i OB-trøjen.

AGF har denne sommer solgt sin venstrebackprofil, Casper Højer, til tjekkiske Sparta Prag, og den hollandske højreback Kevin Diks står til at vende tilbage til italienske Fiorentina, da hans lejeaftale med AGF løber ud.

Ud over OB har Oliver Lund tidligere spillet kampe i den bedste række for Lyngby Boldklub og hedengangne FC Vestsjælland.

Lund er med, når AGF torsdag tager hul på forberedelserne til den nye sæson, som for AGF's vedkommende starter 18. juli, når mesterholdet Brøndby IF kommer på besøg.